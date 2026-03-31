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JNGK 골프아카데미, 올해의 지도자에 김수진 레슨 프로

권훈 기자
입력 2026-03-31 14:48
수정 2026-03-31 14:48
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김영빈(왼쪽부터), 윤홍범 회장, 김수진, 김현지. JNGK골프아카데미 제공.
김영빈(왼쪽부터), 윤홍범 회장, 김수진, 김현지. JNGK골프아카데미 제공.


골프연습장 운영·골프아카데미 및 골프마케팅 전문 기업 JNGK골프아카데미 (대표이사 윤홍범)는 31일 ‘올해의 지도자’로 JNGK 부산 신세계 센텀시티 아카데미의 김수진 레슨 프로를 선정해 시상했다.

JNGK 골프아카데미 ‘올해의 지도자’는 JNGK 골프아카데미 소속 레슨 프로 100여명 가운데 엄정한 기준과 다각도의 평가를 통해 선정한다.

김수진 레슨 프로는 작년에 이어 2년 연속 최고의 지도자로 뽑혔다.

JNGK 부산 신세계 센텀시티 아카데미 소속 김현지 레슨 프로와 JNGK 순천리더스골프랜드 아카데미 김영빈 레슨 프로는 우수상을 받았다.

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NGK 골프아카데미는 25년 전 남서울 골프연습장을 시작으로 출발해 현재 워커힐호텔 골프연습장, 안양CC골프연습장, 서초 골프연습장, 청라 베어즈베스트, 대전 한미르대덕CC, 부산 센텀시티, 롯데호텔앤리조트 스포츠센터 등 전국 16개 지역에서 골프아카데미 및 연습장을 운영하고 있다.
권훈 기자
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