삼성물산 계열 베네스트GC 봄맞이 고객 참여 이벤트

이미지 확대 가평베네스트GC전경. 삼성물산 제공. 닫기 이미지 확대 보기 가평베네스트GC전경. 삼성물산 제공.

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삼성물산 리조트부문이 운영하는 가평·안성·동래베네스트GC와 글렌로스GC가 본격적인 봄 시즌을 맞아 다채로운 고객 참여 이벤트를 벌인다고 31일 밝혔다.먼저 아름다운 골프장을 배경으로 누구나 참여할 수 있는 SNS 인증샷 이벤트가 펼쳐진다.올봄 클럽하우스 앞 주차 공간을 확장하고, 그늘집에 안마의자를 설치하는 등 고객 편의를 위해 시설 을 크게 개선한 가평베네스트GC는 4월 한 달간 새롭게 변화된 공간을 촬영해 개인 인스타그램에 업로드한 뒤, 게시물을 캡처해 이벤트 페이지에 제출하면 추첨을 통해 레스토랑 20만원 할인권, 리무진 카트 업그레이드 이용권, 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 제공한다.동래베네스트GC는 4월 6일부터 26일까지 내장 고객을 대상으로 타투 스티커를 제공하고, 이를 부착한 사진을 해시태그와 함께 SNS에 인증하면 100% 당첨되는 스크래치 복권을 증정한다. 당첨 고객은 볼타월과 런드리백 등 실용적인 선물을 받을 수 있다.글렌로스GC는 4월 한 달간 마스코트인 공작과 함께 촬영한 인증샷을 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 식음 15만원 이용권, 카트료 무료 이용권, 커피 이용권 등을 증정한다. 또한 이벤트 기간 핸디캡 1번 홀인 4번, 13번 홀에 더블 홀컵을 설치해 색다른 재미를 선사한다.안성베네스트GC는 골퍼들의 글짓기 감성을 자극하는 ‘시를 써봄’ 이벤트가 4월 20일부터 5월 17일까지 진행된다. QR코드를 통해 접속한 이벤트 페이지에 제시된 시제에 맞춰 시를 작성하면 주중 1팀 무료 라운드권과 모바일 기프트카드(3만원)가 상품으로 제공된다.또한 안성베네스트GC 인스타그램에서는 ‘안성베네스트’, ‘칠현폭포’를 주제로 한 N행시 댓글 이벤트도 함께 진행돼 모바일 기프트카드를 선물로 받을 수 있다.이와 함께 각 골프클럽 레스토랑에서는 봄 제철 식재료를 활용한 시즌 한정 메뉴도 새롭게 선보인다.가평베네스트GC는 쫄깃한 봄 주꾸미와 보쌈, 묵은지, 파전을 함께 즐길 수 있는 새참 세트에 자체 브랜드(PB) 상품으로 새롭게 출시한 잣 생막걸리를 곁들여 완벽한 풍미를 제공한다.안성베네스트GC는 완도 전복을 활용한 미역곰탕과 봄나물 한우불고기를, 동래베네스트GC는 향긋한 봄나물 비빔밥과 아롱사태 미나리 곰탕을 선보여 봄의 향기를 느낄 수 있다.글렌로스GC는 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 봄동비빔밥에 갈비구이를 함께 제공하고, 랍스터 갈릭 뇨끼 등 이색 메뉴로 계절감을 살린 미식 경험을 선사한다.