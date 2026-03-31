KLPGA 박현경·김민별, 메르세데스-벤츠 브랜드 앰배서더

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KLPGA 박현경·김민별, 메르세데스-벤츠 브랜드 앰배서더

권훈 기자
입력 2026-03-31 11:15
수정 2026-03-31 11:15
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메르세데스-벤츠 코리아 이상국 부사장(왼쪽)과 박현경, 김민별. 메르세데스-벤츠 코리아 제공.
메르세데스-벤츠 코리아 이상국 부사장(왼쪽)과 박현경, 김민별. 메르세데스-벤츠 코리아 제공.


메르세데스-벤츠 코리아가 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 활약 중인 박현경과 김민별을 2026년 브랜드 앰버서더로 선정했다고 31일 밝혔다.

박현경은 2024년부터 3년 연속, 김민별은 작년에 이어 2년 연속 메르세데스-벤츠 코리아 브랜드 앰배서더로 활동한다.

메르세데스-벤츠 코리아 둘에게 넉넉한 실내와 편의 사양을 갖춘 메르세데스-벤츠의 SUV인 GLS 580 4MATIC과 GLE 450 4MATIC을 각각 제공한다.

박현경, 김민별은 메르세데스-벤츠 고객 대상 아마추어 골프 대회 ‘메르세데스 트로피(MercedesTrophy)’를 포함한 다양한 고객 행사에 참여할 예정이며, 메르세데스-벤츠 코리아 공식 SNS 계정을 통해 다양한 고객 및 팬들과 소통할 예정이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한편 메르세데스-벤츠 코리아는 올해부터 국내 여자 골프 최고 권위의 내셔널 타이틀이자 메이저 대회인 한국여자오픈골프선수권대회 타이틀 스폰서를 맡았다.
권훈 기자
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