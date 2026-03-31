타이틀리스트, 프로야구 팬 겨냥한 KIA·한화 커스텀 골프볼 출시

이미지 확대 프로야구 KIA타이거즈 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 KIA타이거즈 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.

이미지 확대 프로야구 한화 이글스 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 한화 이글스 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트는 프로야구 KIA타이거즈와 한화이글스 라이선싱 에디션 골프볼을 31일 내놨다고 밝혔다.이번 KIA타이거즈 및 한화이글스 라이선싱 에디션은 각 구단의 엠블럼과 컬러를 반영한 커스텀 골프볼과 전용 패키지로 구성된다.골프를 즐기는 야구 팬들에게 필드 위에서도 자신이 응원하는 팀을 자연스럽게 드러낼 수 있도록 고안됐다.타이틀리스트만의 스페셜 플레이 넘버 옵션을 통해 골프볼에 ‘나만의 의미’를 더할 수 있다.00번부터 99번까지 자유롭게 선택 가능한 이 옵션은 좋아하는 선수의 등번호는 물론, 개인에게 의미 있는 숫자를 담아 더욱 특별한 패키지를 완성해준다고 타이틀리스트는 설명했다.타이틀리스트는 이번 협업을 시작으로 다양한 파트너십을 통해 커스텀 골프볼 및 패키지 비즈니스를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.또한 기업 및 단체 고객을 대상으로 브랜드 목적과 활용 환경에 맞는 맞춤형 골프볼 및 패키지 구성을 선보일 계획이다.