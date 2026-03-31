타이틀리스트, 프로야구 팬 겨냥한 KIA·한화 커스텀 골프볼 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

타이틀리스트, 프로야구 팬 겨냥한 KIA·한화 커스텀 골프볼 출시

권훈 기자
입력 2026-03-31 09:21
수정 2026-03-31 09:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
프로야구 KIA타이거즈 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
프로야구 KIA타이거즈 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트는 프로야구 KIA타이거즈와 한화이글스 라이선싱 에디션 골프볼을 31일 내놨다고 밝혔다.

이번 KIA타이거즈 및 한화이글스 라이선싱 에디션은 각 구단의 엠블럼과 컬러를 반영한 커스텀 골프볼과 전용 패키지로 구성된다.

골프를 즐기는 야구 팬들에게 필드 위에서도 자신이 응원하는 팀을 자연스럽게 드러낼 수 있도록 고안됐다.

타이틀리스트만의 스페셜 플레이 넘버 옵션을 통해 골프볼에 ‘나만의 의미’를 더할 수 있다.

00번부터 99번까지 자유롭게 선택 가능한 이 옵션은 좋아하는 선수의 등번호는 물론, 개인에게 의미 있는 숫자를 담아 더욱 특별한 패키지를 완성해준다고 타이틀리스트는 설명했다.

타이틀리스트는 이번 협업을 시작으로 다양한 파트너십을 통해 커스텀 골프볼 및 패키지 비즈니스를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

또한 기업 및 단체 고객을 대상으로 브랜드 목적과 활용 환경에 맞는 맞춤형 골프볼 및 패키지 구성을 선보일 계획이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
프로야구 한화 이글스 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
프로야구 한화 이글스 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
타이틀리스트의 야구팀 라이선싱 에디션 구성 요소는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로