2주 연속 우승… 김효주 ‘화려한 봄’

LPGA 투어 포드 챔피언십 정상

이미지 확대 김효주가 30일(한국시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프클럽에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 포드 챔피언십 정상에 오른 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 디펜딩 챔피언 김효주는 이날 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다.

챈들러 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 30일(한국시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프클럽에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 포드 챔피언십 정상에 오른 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 디펜딩 챔피언 김효주는 이날 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다.

챈들러 AP 뉴시스

2026-03-31 B6면

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김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 2주 연속 우승을 차지했다.김효주는 30일(한국시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프 클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 포드 챔피언십(총상금 225만 달러) 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개로 3언더파 69타를 쳐 최종합계 28언더파 260타로 정상에 올랐다. 우승 상금 33만 7500달러를 받아 상금랭킹 1위(93만 9640달러)를 질주했다.지난 23일 포티넷 파운더스컵 제패에 이어 2주 연속 우승이다. 올 시즌 LPGA투어에서 두 번 우승한 선수는 김효주가 처음이다. 작년까지 12년 동안 LPGA투어에서 7번 우승했던 김효주가 한 시즌에 두 번 우승한 것도 처음이다. LPGA투어 통산 우승도 9승으로 늘었다. 지난해 이 대회에서 우승한 김효주는 대회 2연패의 기쁨도 누렸다. 김효주가 같은 대회를 두 번 우승한 것 역시 처음이다.김효주는 “이런 날이 다 오네요”라고 감격스러워하면서, 2주 연속 우승에 대해선 “처음이라서 말이 안 나올 만큼 너무 기쁘다”고 밝혔다.전날까지 이글과 버디를 쓸어 담으며 LPGA투어 54홀 최소타 신기록인 25언더파 191타를 치며 우승을 향해 질주한 김효주는 최종 라운드에서는 샷이 조금씩 흔들렸다. 8번 홀(파4)에서는 티샷과 두 번째 샷, 세 번째 샷을 연거푸 실수하면서 더블보기를 적어내기도 했다. 하지만 타고난 감각이 장점인 김효주는 4번 홀(파4)에서 그린을 놓치고도 칩샷으로 버디를 잡아내고, 5번 홀(파4)에서는 12m 장거리 버디 퍼트를 욱여넣어 추격하던 넬리 코르다(미국)의 기운을 뺐다.8번 홀 더블보기로 코르다에 1타 차로 쫓겼지만 10번 홀(파3)에서 영리한 티샷으로 버디를 잡아낸 뒤 12번 홀(파5)에서도 1타를 더 줄였다. 지난 23일 포티넷 파운더스컵 최종 라운드 맞대결에서 어이없는 짧은 퍼트 실수로 김효주에 우승을 내줬던 넬리 코르다(미국)는 이날도 1m 남짓 파퍼트를 두 번이나 놓쳐 김효주의 우승을 도왔다. 코르다는 4타차로 힘겹게 따라 가던 15번 홀(파3)에서 1m도 채 되지 않는 파퍼트를 넣지 못해 사실상 백기를 들었다.