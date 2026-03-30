최종 라운드에서도 신기의 샷 김효주, LPGA 2연승+2연패

이미지 확대 김효주가 LPGA투어 포드 챔피언십 최종 라운드 3번 홀에서 아이언으로 티샷하고 있다. 그는 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다. 대회 2연패이자 2주 연속 우승이다. 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 LPGA투어 포드 챔피언십 최종 라운드 3번 홀에서 아이언으로 티샷하고 있다. 그는 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다. 대회 2연패이자 2주 연속 우승이다.

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김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 2주 연속 우승을 따냈다.김효주는 30일(한국 시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프 클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개로 3언더파 69타를 쳐 최종합계 28언더파 260타로 정상에 올랐다.지난 23일 포티넷 파운더스컵 제패에 이어 2주 연속 우승이다. 올 시즌 LPGA투어애서 두번 우승한 선수는 김효주가 처음이다.작년까지 12년 동안 LPGA투어에서 7번 우승했던 김효주가 한 시즌에 두번 우승한 것도 처음이다. LPGA투어 통산 우승도 9승으로 늘었다.지난해 이 대회에서 우승한 김효주는 대회 2연패의 기쁨도 누렸다. 김효주가 같은 대회를 두 번 우승한 것 역시 처음이다.김효주는 CME 글로브 포인트 랭킹에서 넬리 코르다(미국)를 제치고 1위로 올라섰다.우승 상금 33만7500달러를 받아 상금랭킹 1위를 질주했다.김효주는 “이런 날이 다 오네요”라고 타이틀 방어의 감격을 드러냈고 2주 연속 우승에 대해선 “처음이라서 너무 기쁘다”고 말했다.전날까지 이글과 버디를 쓸어담으며 LPGA투어 54홀 최소타 신기록인 25언더파 191타를 치며 우승을 향해 질주한 김효주는 최종 라운드에서는 샷이 조금씩 흔들렸다.8번 홀(파4)에서는 티샷과 두번째 샷, 세번째 샷을 연거푸 실수하면서 더블보기를 적어내기도 했다.하지만 타고난 감각이 장점인 김효주는 4번 홀(파4)에서 그린을 놓치고도 칩샷으로 버디를 잡아내고, 5번 홀(파4)에서는 12m 장거리 버디 퍼트를 욱여 넣어 추격하던 코르다의 기운을 뺐다.8번 홀 더블보기로 코르다에 2타차로 쫓겼지만 10번 홀(파3)에서 영리한 티샷으로 버디를 잡아낸 뒤 12번 홀(파5)에서도 1타를 더 줄이는 회복 탄력성을 과시했다.지난 23일 포티넷 파운더스컵 최종 라운드 맞대결에서 어이없는 짧은 퍼트 실수 탓에 김효주에 우승을 내줬던 넬리 코르다(미국)는 이날도 1m 남짓 파퍼트를 두번이나 놓쳐 김효주의 우승을 도왔다.코르다는 4타차로 힘겹게 따라 가던 15번 홀(파3)에서 1m도 채 되지 않는 파퍼트를 넣지 못해 사실상 백기를 들었다.5타차로 달아난 김효주가 16번 홀(파4)에서 보기를 적어내고 코르다는 17번 홀(파5) 이글에 이어 18번 홀(파4)에서도 버디를 잡아냈지만 승부가 뒤바뀌기에는 너무 늦었다.이날 이글 2개와 버디 4개, 보기 3개를 묶어 5언더파 67타를 친 코르다는 김효주에게 2타 뒤진 준우승에 만족해야 했다. 이번 대회 내내 김효주와 동반 경기를 펼친 코르다는 2주 연속 김효주에게 완패를 당해 김효주 무섬증에 빠질 지경이 됐다.그래도 최근 출전한 3차례 대회에서 우승-준우승-준우승이라는 성과를 올린 코르다는 “오늘 두번의 실수는 경기하다보면 언제든 나오는 것”이라면서 “김효주의 경기력이 놀라웠다”고 찬사를 보냈다.미지막날 7타를 줄인 카쓰 미나미(일본)가 23언더파 265타로 3위에 올랐고 리디아 고(뉴질랜드)가 20언더파 268타로 뒤를 이었다.전인지는 4언더파 68타를 친 끝에 5위(19언더파 269타)를 차지해 모처럼 상위권에 이름을 올렸다. 전인지가 톱10에 오른 것은 2023년 CPKC 여자오픈 공동8위 이후 3년만이다.윤이나도 공동6위(18언더파 270타)로 이번 시즌 들어 처음 톱10에 진입했다.