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KPGA, 회원 전문성 강화 위한 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’ 개최

권훈 기자
입력 2026-03-26 09:20
수정 2026-03-26 09:20
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2026 KPGA 인사이트 포럼 개념도. KPGA 제공.
2026 KPGA 인사이트 포럼 개념도. KPGA 제공.


한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)는 회원들의 전문성 강화와 실질적인 소통을 위한 새로운 플랫폼인 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’을 개최한다고 26일 밝혔다.

4월 1일 오후 6시부터 경기 성남시 KPGA 빌딩 10층 대강의실에서 열리는 이번 포럼은 급변하는 골프 산업 환경에서 회원 간 지식 공유와 소통을 활성화하기 위해 마련됐다.

현업 경험과 레슨 노하우, 최신 기술 등 실무 중심 지식의 자발적 교류를 활성화하고 이를 통해 프로 골프 산업의 경쟁력을 제고하며 지속 가능한 발전 생태계를 구축한다는 목적이다.

이번 포럼의 연사로는 KPGA 기술교육위원이자 SBS 골프 해설위원으로 활동 중인 교습가 이시우 빅피쉬 골프아카데미 원장이 나선다.

1부에서는 ‘KPGA와 미국PGA, 서로 다른 환경 속 각 투어의 특징’을 주제로 국내외 투어의 코스 세팅, 투어 운영 방식, 선수 준비 과정의 차이점을 소개한다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2부에서는 ‘투어 선수들의 필수요소: 컨디션과 경기력, 실전균형’을 주제로 실제 투어에서 요구되는 체력·멘탈·기술의 균형과 컨디션 관리, 실전 감각 유지 전략 등 현장에서 바로 적용 가능한 내용을 공유할 예정이다.
권훈 기자
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