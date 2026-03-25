1년만에 골프 경기 나선 타이거 우즈…TGL 결승에서 장타력 과시

이미지 확대 스크린골프 TGL 경기에서 아이언샷을 날리는 타이거 우즈. 닫기 이미지 확대 보기 스크린골프 TGL 경기에서 아이언샷을 날리는 타이거 우즈.

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수술과 재활로 긴 공백기를 보내고 있는 타이거 우즈(미국)가 1년 여만에 골프 경기에 모습을 드러냈다.우즈는 25일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스에서 열린 스크린 골프 리그 TGL 결승전에 주피터 링크스 GC 소속 선수로 출전했다.우즈와 함께 김주형, 맥스 호마(미국)가 주피터 링크스GC 선수로 출격했다.우즈가 골프 경기에 출전한 것은 작년 이맘때 TGL 경기 이후 1년여만이다. 우즈는 2024년 12월 가족 골프 대회 PNC 챔피언십에 아들 찰리와 함께 출전한 뒤 실제 필드에서 열린 대회는 2년 가까이 나서지 못했다.작년 3월 아킬레스건 수술에 이어 10월에는 허리 디스크 수술까지 받은 우즈는 그동안 체력 훈련과 연습장에서 스윙 연습을 해오다 이날 전격적으로 출전했다.주피터 링크스 GC 단장이기도 한 우즈는 “어제 출전을 결심했다”고 말했다.관중 앞 경기를 1년여만에 치른 우즈는 드라이버 티샷을 318야드나 날리는 등 여전한 장타력을 과시했다.그러나 실전 감각이 완전히 회복되지 않은 모습을 보였다.우즈가 실제 필드는 아니지만 전격적으로 골프 경기에 나서면서 다음달 마스터스 출전 여부에 더 관심이 쏠리게 됐다.그는 “몸은 이제 24, 25살 때처럼 회복되지 않는다. 하지만 그렇다고 제가 노력하지 않는다는 뜻은 아니다. 지난 몇 년간 끔찍한 부상들과 싸워야 했고 시간이 좀 걸리고 있지만 계속 노력하고 있다“면서 “(마스터스에) 출전하고 싶다. 그 대회를 정말 사랑한다. 챔피언스 디너 참석 등을 위해 어쨌든 오거스타에는 가긴 가겠다. 출전 여부는 상황을 좀 더 지켜봐야겠다. 이번 주 집에서 연습하고 플레이하면서 계속 진전을 만들어가 보겠다”고 여운을 남겼다.주피터 링크스 GC는 저스틴 로즈, 토미 플리트우스(이상 잉글랜드), 사히스 시갈라(미국)가 나선 로스앤젤레스 GC에 2-9로 완패, 준우승으로 TGL 시즌을 마무리했다.