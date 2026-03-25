日 규슈 ‘벚꽃 라운딩’ 인기

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쇼골프 제공

2026-03-25 17면

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봄철 일본 벚꽃 시즌을 맞아 골프여행 수요가 증가하고 있다. 3월 말부터 4월 초까지 이어지는 개화 시기에는 골프장 전경이 절정을 이루며, 라운드와 관광을 함께 즐기는 ‘골프 여행’이 대표 레저 트렌드로 자리 잡고 있다.24일 여행업계에 따르면 해외 골프여행 중에서도 일본은 짧은 비행시간과 합리적인 비용, 온천·관광 요소가 결합해 꾸준한 인기를 끌고 있다. 특히 규슈 지역은 1시간 남짓한 이동으로 접근이 가능해 짧은 일정에도 적합한 여행지로 꼽힌다.일본 구마모토의 아카미즈 골프리조트는 완만한 지형과 넓은 페어웨이를 갖춰 다양한 수준의 골퍼가 이용할 수 있으며, 벚꽃 시즌에는 코스 전반에 꽃이 어우러져 색다른 라운드 경험을 제공한다. 인근의 구마모토성, 아소산 등 관광지와의 연계도 강점이다.가고시마의 사츠마골프＆온천리조트 역시 27홀 코스와 온천 시설을 갖춘 복합 리조트로, 라운드와 휴식을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 센간엔 정원과 사쿠라지마 등 지역 명소도 함께 둘러볼 수 있다.업계 관계자는 “골프와 관광, 휴식을 함께 즐기려는 수요가 늘면서 일본 골프여행이 꾸준히 확대되고 있다”며 “벚꽃 시즌에는 골프장 자체가 관광지로 인식될 만큼 높은 선호를 보인다”고 말했다.﻿