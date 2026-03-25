빗맞아도 곧게… 라켓 원리

이미지 확대 로마로골프 ‘레이 타입 R 플러스’. 로마로골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 로마로골프 ‘레이 타입 R 플러스’. 로마로골프 제공

2026-03-25 17면

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로마로골프가 선보인 ‘레이 타입 R 플러스’(R ay Type R Plus) 드라이버가 단조 아이언과 웨지에서 만족한 기존 사용자층을 중심으로 다시금 주목받고 있다.이 제품은 3D 프린터 기술을 제조 공정에 도입해 기존 드라이버 설계의 한계를 보완했다. 이를 통해 임팩트 위치와 관계없이 에너지 손실을 최소화하고, 공이 휘어지지 않고 곧게 나아가는 ‘직진성 비거리’를 구현했다는 게 로마로의 설명이다.가장 큰 특징은 라켓의 반발 원리에서 착안한 ‘하드 쉘 페이스’ 구조다. 페이스 중앙에 고강도 티타늄을, 외곽에는 상대적으로 부드러운 티타늄을 배치한 ‘제2세대 더블 티타늄 컵페이스’를 적용해 빗맞은 타구에서도 반발력을 유지하도록 설계했다. 이로 인해 임팩트 지점이 중심에서 벗어나더라도 공이 곧게 뻗는 방향 안정성을 확보했다.여기에 페이스 외곽을 지지하는 서스펜션 프레임을 결합해 충격과 타점의 흔들림을 억제하고, 발사 방향을 안정시키는 효과를 더 했다. 경도가 다른 티타늄을 조합한 구조로, 임팩트 순간 페이스 전체가 공을 지지하며 강한 반발력을 만들어내 초기 볼 속도 향상에도 기여한다. 로마로 골프 특유의 부드럽고 찰진 타구감은 이번 모델에서도 계승됐다.