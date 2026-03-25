한국인 DNA 품은 아이언

이미지 확대 캘러웨이골프 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’.

캘러웨이골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이골프 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’.

캘러웨이골프 제공

2026-03-25 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캘러웨이골프 코리아가 한국형 단조 아이언 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’을 내놓았다.이 제품은 2024년 한국 시장을 겨냥해 미국 본사와 국내 팀이 공동 개발한 ‘엑스 포지드 스타 플러스’의 후속 모델로, 소재와 설계를 전면 개선해 완성도를 높였다. 관용성, 비거리, 타구감 등 핵심 성능을 중심으로 한국 골퍼들의 플레이 특성을 반영해 설계를 정교화했다는 설명이다.특히 기존 S20C 연철 대신 S15C 연철 소재의 1피스 단조 보디를 적용해 타구감을 부드럽게 개선했다. 임팩트 순간 손에 전달되는 피드백을 강화하는 동시에 안정적인 무게 배분과 헤드 바닥면(솔) 설계 개선을 통해 관용성과 비거리 성능도 균형 있게 확보했다.솔은 두께를 최적화해 안정감을 높였으며, 트라이솔 구조에 4면 가공을 더 해 다양한 라이에서도 지면과의 마찰을 줄이고 스피드 손실을 최소화하도록 했다.어드레스 시 안정감도 강화했다. 페이스 스코어라인을 토우 방향까지 확장해 시각적 균형을 높였고, 안정적인 셋업을 유도하는 헤드 디자인을 적용했다.웨지 구성은 쇼트게임 완성도를 고려해 설계했다. 어프로치 웨지(50°)에는 S 그라인드를, 샌드 웨지(56°)에는 X 그라인드를 적용해 로프트별 최적화된 컨트롤 성능을 제공한다. ﻿