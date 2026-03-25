골프공에 K컬쳐 감성 듬뿍

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볼빅 제공 닫기 이미지 확대 보기 볼빅 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’.

볼빅 제공

2026-03-25 16면

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국산 골프 브랜드 볼빅이 한국 전통 미학을 접목한 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’을 출시했다. K컬처 확산에 발맞춰 한국적 정체성을 강조함으로써 글로벌 골퍼 공략에 나선다는 전략이다.최근 K팝과 드라마, 뷰티 등 K컬처를 중심으로 한국 문화에 대한 관심이 전 세계적으로 높아지는 가운데 볼빅은 전통 요소를 현대적으로 재해석한 골프공을 통해 차별화를 꾀했다. 회사 측은 이번 신제품을 통해 K골프의 독창성을 지속적으로 알리겠다는 방침이다.엑시아 K-헤리티지 에디션은 한국 전통 자개 문양에서 영감을 받은 360도 퍼팅라인이 특징이다. 블루·퍼플·그린·레드 색상의 홀로그램 자개 패턴을 적용해 시각적 고급스러움을 높였으며, 퍼팅 시 직관적인 에이밍(목표 지점 겨냥)을 돕도록 설계했다.성능도 강화했다. 소프트 듀얼 코어 구조를 적용해 부드러운 타구감과 높은 반발력을 동시에 구현, 비거리 향상을 꾀했다. 여기에 A1 커버를 더 해 안정적인 스핀과 컨트롤 성능을 확보했다. 이와 함께 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 내구성과 내오염성을 높였으며, 발수 성능을 살려 다양한 필드 환경에서도 일정한 퍼팅 롤을 유지할 수 있도록 했다.﻿