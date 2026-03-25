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평행 구조로 퍼팅 안정성↑

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-03-25 01:03
수정 2026-03-25 01:03
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골프프라이드 ‘제로 테이퍼’. 골프프라이드 제공
골프프라이드 ‘제로 테이퍼’.
골프프라이드 제공


글로벌 골프 그립 브랜드 골프프라이드가 퍼팅 안정성을 높인 퍼터 그립 ‘제로 테이퍼’(Zero Taper)를 선보였다. 2024년 출시된 ‘리버스 테이퍼’에 이은 후속 모델이다.

제로 테이퍼는 퍼팅 시 양손에 동일한 그립감을 제공하는 평행 구조를 적용해 손 위치를 일정하게 유지하고, 일관된 그립 압력을 유도하도록 설계됐다. 이를 통해 임팩트 순간 퍼터 페이스를 더욱 스퀘어로 유지할 수 있어 그린 위에서의 방향성과 안정성을 높여준다는 게 회사 측의 설명이다.

제품은 미디엄과 라지 두 가지 크기로 출시됐으며, 색상은 블랙, 블루, 레드 등 3종으로 구성됐다.

75년 이상의 그립 개발 노하우와 소비자 테스트를 바탕으로 개발된 제로 테이퍼는 퍼포먼스와 편안함을 동시에 강화했다. 양손에 동일한 감각을 제공하는 균일한 형태와 함께, 깊어진 그립 측면 디자인으로 퍼터 페이스의 움직임을 더욱 명확하게 인지할 수 있도록 설계했다. 또한 후면을 말발굽 형태로 만들어 손가락이 자연스럽게 안착하는 인체공학적 구조를 구현했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이와 함께 시각적 가이드 요소를 통해 반복 가능한 손 위치 정렬을 돕고, 크기별 동일한 무게 균형을 유지해 스트로크 시 헤드 위치를 쉽게 파악할 수 있게 했다.
김현이 기자
2026-03-25 16면
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