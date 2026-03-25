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풀 티타늄으로 내구성 강화

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-25 01:03
수정 2026-03-25 01:03
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브리지스톤골프 ‘BX1’ ‘BX2’. 브리지스톤골프 제공
브리지스톤골프 ‘BX1’ ‘BX2’.
브리지스톤골프 제공


브리지스톤골프가 최근 출시한 ‘BX1’ ‘BX2’ 드라이버는 풀 티타늄 소재와 ‘슬립리스 바이트 밀링’ 기술을 적용해 비거리와 방향성을 동시에 강화했다.

특히 이들 제품은 투어 프로들의 선택으로도 주목받고 있다. 팀 브리지스톤 소속 박현경·박지영 프로를 비롯해 신다인· 안선주 프로 등이 기존 클럽 대신 BX1 드라이버를 들고 대회에 출전할 예정이다. 선수들은 교체 이유로 ‘직진성’과 ‘타구감’을 꼽으며 신제품에 대한 기대감을 드러냈다.

국내 출시 모델은 ﻿풀 티타늄 소재를 채택했다. 카본을 적용한 해외 모델과 달리, 티타늄을 전면 적용해 내구성을 높이고 성능 저하 없이 장기간 사용이 가능하도록 설계했다. 한국 골퍼들이 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 구현한 점도 특징이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

페이스에는 브리지스톤의 타이어 기술에서 착안한 슬립리스 바이트 밀링이 적용됐다. 레이저 가공으로 촘촘한 홈을 형성해 임팩트 순간 마찰력을 높이고, 저스핀과 고초속을 구현해 비거리 향상에 기여한다. 오프센터 영역에는 트레드 패턴을 더해 미스샷 시에도 비거리 손실을 최소화하도록 했다. 비나 습기에 젖은 환경에서도 안정적인 스핀 컨트롤이 가능하다는 설명이다.﻿

김지예 기자
2026-03-25 16면
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