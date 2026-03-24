작년 대중골프장 입장객 4.2% 감소…대중골프장협회 총회 보고

이미지 확대 한국대중골프장협회 정기총회 모습. 한국대중골프장협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국대중골프장협회 정기총회 모습. 한국대중골프장협회 제공.

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한국대중골프장협회(회장 우정석)는 24일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 정기이사회 및 정기총회를 개최했다.이날 총회에서 협회는 지난해 대중형골프장 평균 내장객은 18홀 기준으로 8만542명으로 집계됐다고 보고했다. 이는 2024년 8만9376명보다 4.2% 감소한 것이다.그린피도 줄어들었다고 협회는 밝혔다.작년 대중골프장 주중 그린피는 14만6천원으로 2024년 15만9천원보다 8.2%가량 내렸다. 주말 그린피 18만8천원은 2024년에 비해 8.7%나 인하됐다.협회는 현행 골프장 표준약관 상의 예약금 및 위약금 등 불합리한 규제의 개선, 개인사업자인 캐디의 국민연금·건강보험 적용 제외, ‘일하는 사람 기본법안’ 및 ‘근로자 추정제도’관련 업계 현실을 반영한 제도 도입 건의 등을 포함 골프장 산업 관련 법률·제도 개선을 위한 협회 대응 활동도 회원사에 보고했다.또 대중골프장의 월별ㆍ지역별 평균 내장객 수와 골프장 그린피, 캐디 운영 현황 등 다양한 통계 분석 자료를 제공하고, 골프장 전문 정보지인 ‘대중골프장 경영 브리프’를 발간하여 회원사 경영 및 관리업무를 지원하고 있음을 알렸다.협회는 이상기후에 따른 코스관리 지원을 강화하여 코스관리 현장진단 및 토양ㆍ수질 분석, 이상 발생 시 긴급 지원 서비스 체계를 갖추고, 홀인원 등 특별 기록 달성 골퍼에 대한 협회 명의 공인인증서 발급을 활성화해 나가겠다고 강조했다.총회는 작년 결산과 올해 예산 16억9천600여만원 및 사업계획을 승인했다.벨라스톤CC 홍재원 대표와 경상북도문화관광공사(보문GC·안동레이크GC) 김남일 사장이 경영혁신 최우수상, 다이아몬드CC 황용해 부장과 솔라고CC 손현경 부장, 세븐밸리CC 이지민 과장, 웨스트오션CC 강민수 사원이 우수상을 각각 받았다.한국대중골프장협회 우정석 회장은 “골프 산업을 둘러싼 경영 환경은 국내외 경제 여건과 소비 트렌드의 변화, 그리고 새로운 제도 및 규제 속에서 그 어느 때보다 빠르게 바뀌고 있다”며 “많은 도전에 직면해 있는 대중골프장의 경영 여건 향상을 위해 협회는 다양한 분야에서 역할과 책임을 더욱 힘차게 추진하겠다”고 밝혔다.