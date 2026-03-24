KPGA 선수+초등학생 2인 1조 타임폴리오 매치플레이 25～27일 개최

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KPGA 선수+초등학생 2인 1조 타임폴리오 매치플레이 25～27일 개최

권훈 기자
입력 2026-03-24 10:55
수정 2026-03-24 10:55
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타임폴리오 2026 위너스 매치플레이 포스터. KPGA 제공.
타임폴리오 2026 위너스 매치플레이 포스터. KPGA 제공.


한국프로골프(KPGA) 투어 선수와 한국초등학교골프연맹 소속 남자 선수 1명씩 짝을 이뤄 경기하는 타임폴리오 2026 위너스 매치플레이가 25일부터 27일까지 블랙스톤 제주에서 열린다.

올해로 5회째인 이 대회는 총상금 1억4천500만원 규모로 진행되며 상금은 KPGA 투어 선수들을 대상으로 성적에 따라 차등 분배된다. 초등학교연맹 소속 선수들에게는 총 5천100만원 상당의 훈련 지원금이 제공된다.

이번 대회에는 박상현, 김홍택, 문도엽, 송민혁, 장유빈, 최승빈, 최진호, 함정우 등 KPGA 투어 선수 8명이 어린이 선수들의 멘토로 함께 호흡을 맞춘다.

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황성환 타임폴리오자산운용 대표이사는 “이 대회는 차세대 유망주들이 국내 최고의 선수들과 함께 경쟁하며 실전 경험을 쌓을 기회”라며 “앞으로도 한국 골프 미래를 위한 지속적인 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.

권훈 기자
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