말본, 스파이크 골프화 ‘투어1’ 출시

이미지 확대 말본 스파이크 골프화 투어1. 말본 제공. 닫기 이미지 확대 보기 말본 스파이크 골프화 투어1. 말본 제공.

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㈜하이라이트브랜즈(대표 이준권)가 국내에 들여와 판매하는 말본(Malbon)이 스파이크 타입 골프화 ‘투어1’을 출시했다고 24일 밝혔다.남성 전용 스파이크 골프화 ‘투어1’은 라운드 내내 이어지는 편안한 착화감과 함께 강력한 스윙에도 하체를 안정적으로 지지하도록 설계된 퍼포먼스 골프화다. 말본 특유의 스타일에 스윙 안정성과 기능 완성도를 더해, 디자인과 퍼포먼스를 함께 중시하는 골퍼를 겨냥했다.아웃솔에 장착한 소프트 스파이크는 회전력과 하중을 효과적으로 지지해 발의 미끄러짐과 흔들림을 줄이고, 지면을 딛고 밀어내는 순간 하체의 밸런스를 유지할 수 있도록 도와 스윙 때 힘이 보다 효율적으로 전달되도록 했다. 또한 상하부가 분리된 아웃솔 구조와 다양한 밑창 패턴 설계를 더해 디딤 순간 지면과의 밀착감을 높였고, 다양한 지형에서 안정적인 접지력을 구현한다.인솔과 미드솔 역시 퍼포먼스를 고려해 설계됐다. 이중 구조 설계로 쿠셔닝과 발 뒤꿈치 지지력을 강화했다. 발을 안정적으로 잡아줘 스윙 때 흔들림을 줄여준다. 장시간 라운드에서도 발의 피로감을 덜고, 보행과 스윙 전반에 보다 편안하고, 견고한 착화감을 제공한다. 봉제선을 최소화한 어퍼 설계 역시 발등과 측면의 압박을 줄여, 장시간 착용에도 발의 부담을 덜어준다.