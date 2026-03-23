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KLPGA, 2026년 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가 모집

권훈 기자
입력 2026-03-23 11:24
수정 2026-03-23 11:24
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지난해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가자들이 경기 용인시 수원CC에서 활동을 마치고 단체 사진을 찍었다. KLPGA 제공.
지난해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가자들이 경기 용인시 수원CC에서 활동을 마치고 단체 사진을 찍었다. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 2026년 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가자를 모집한다.

2015년에 시작한 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’는 유소년의 골프에 대한 흥미와 관심을 증대하기 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 특히 참가자들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 프로그램을 제공해 전년도 참가자 대상으로 진행한 만족도 조사에서 재참여 희망률이 99.1%에 달할 만큼 만족도가 높다.

골프캠프는 올해도 대회장의 열띤 분위기 속에서 직접 참여하는 KLPGA투어 갤러리 및 골프 활동 체험, 에티켓 보드 만들기, 골프 골든벨 등 다채로운 프로그램을 준비하고 있다.

유소년 골프 저변 확대와 골프 대중화를 위해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’는 전국 8개 권역에서 총 10개 차수로 운영되며, 각 차수마다 선착순 30명을 모집해 총 300명의 골프 유소년이 참가할 수 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

참가 모집 대상은 골프에 관심 있는 전국의 초등학교 3~6학년 여학생으로, 금일 오전 11시부터 구글폼(https://forms.gle/F2ZnFtDPXxisUfCW7)을 통해 모집할 예정이다.
권훈 기자
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