국가대표 안해천·박서진, 대만 아마 골프 선수권 남녀부 동반 우승

이미지 확대 안해천의 드라이버 티샷. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 안해천의 드라이버 티샷. 대한골프협회 제공.

이미지 확대 박서진의 드라이버 스윙. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박서진의 드라이버 스윙. 대한골프협회 제공.

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국가대표 안해천(한체대2)과 박서진(서문여고3)이 대만 아마추어 골프 선수권대회 남녀 개인전 동반 우승을 차지했다.안해천은 20일 대만 가오슝의 신이 골프클럽(파72)에서 열린 대회 남자부 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 2개로 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 11언더파 277타로 정상에 올랐다.작년 이 대회 챔피언인 국가대표 동료 김민수(호원고부설방통고3)는 1타차 2위에 올랐다.박서진은 여자부 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 1개로 5언더파 67타를 때려 합계 9언더파 279타로 우승했다.한국 선수들은 작년에 이어 2년 연속 대만 아마추어 골프 남녀부 우승을 휩쓸었다.안해천은 “해외 대회에서 이번이 두 번째 우승이다. 이번 시즌에 남은 대회에서 좋은 성적을 내고 싶다”고 말했다.박서진은 “라운드 초반에 생각대로 되지 않았지만, 회복하면서 좋은 성적을 냈다. 좋은 선수로 성장해서 미국여자프로골프(LPGA) 명예의 전당에 입성하고 싶다”고 말했다.