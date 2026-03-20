국가대표 안해천·박서진, 대만 아마 골프 선수권 남녀부 동반 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국가대표 안해천·박서진, 대만 아마 골프 선수권 남녀부 동반 우승

권훈 기자
입력 2026-03-20 19:59
수정 2026-03-20 19:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
안해천의 드라이버 티샷. 대한골프협회 제공.
안해천의 드라이버 티샷. 대한골프협회 제공.


국가대표 안해천(한체대2)과 박서진(서문여고3)이 대만 아마추어 골프 선수권대회 남녀 개인전 동반 우승을 차지했다.

안해천은 20일 대만 가오슝의 신이 골프클럽(파72)에서 열린 대회 남자부 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 2개로 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 11언더파 277타로 정상에 올랐다.

작년 이 대회 챔피언인 국가대표 동료 김민수(호원고부설방통고3)는 1타차 2위에 올랐다.

박서진은 여자부 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 1개로 5언더파 67타를 때려 합계 9언더파 279타로 우승했다.

한국 선수들은 작년에 이어 2년 연속 대만 아마추어 골프 남녀부 우승을 휩쓸었다.

안해천은 “해외 대회에서 이번이 두 번째 우승이다. 이번 시즌에 남은 대회에서 좋은 성적을 내고 싶다”고 말했다.

박서진은 “라운드 초반에 생각대로 되지 않았지만, 회복하면서 좋은 성적을 냈다. 좋은 선수로 성장해서 미국여자프로골프(LPGA) 명예의 전당에 입성하고 싶다”고 말했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
박서진의 드라이버 스윙. 대한골프협회 제공.
박서진의 드라이버 스윙. 대한골프협회 제공.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
안해천의 최종 합계는 몇 언더파였나요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로