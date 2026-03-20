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KLPGA, 29일까지 더현대 서울서 선수 팬 사인회 등 개최

권훈 기자
입력 2026-03-20 13:55
수정 2026-03-20 13:55
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KLPGA 그린 마스터 페스타 포스터. KLPGA 제공.
KLPGA 그린 마스터 페스타 포스터. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(KLPGA)는 20일부터 29일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 현대백화점과 함께 그린 마스터 페스타 2026을 공동 주최한다.

이 행사는 2026시즌 개막을 앞두고 골프 팬들에게 KLPGA투어와 여자 골프 매력을 알리기 위해 기획됐다.

20일 홍정민, 21일 박결, 박혜준 등 29일까지 매일 KLPGA 홍보모델 선수들의 팬 사인회도 열린다.

25일 출정식에는 홍정민, 유현조 등 제18대 KLPGA 홍보모델 전원이 참석해 새 시즌 각오를 밝힐 예정이다. 출정식은 SBS골프가 생중계한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

행사 기간에 골프 의류와 용품, 액세서리 등 골프 관련 상품을 특별 혜택가로 판매한다.
권훈 기자
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