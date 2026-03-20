KLPGA, 29일까지 더현대 서울서 선수 팬 사인회 등 개최

이미지 확대 KLPGA 그린 마스터 페스타 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 그린 마스터 페스타 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(KLPGA)는 20일부터 29일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 현대백화점과 함께 그린 마스터 페스타 2026을 공동 주최한다.이 행사는 2026시즌 개막을 앞두고 골프 팬들에게 KLPGA투어와 여자 골프 매력을 알리기 위해 기획됐다.20일 홍정민, 21일 박결, 박혜준 등 29일까지 매일 KLPGA 홍보모델 선수들의 팬 사인회도 열린다.25일 출정식에는 홍정민, 유현조 등 제18대 KLPGA 홍보모델 전원이 참석해 새 시즌 각오를 밝힐 예정이다. 출정식은 SBS골프가 생중계한다.행사 기간에 골프 의류와 용품, 액세서리 등 골프 관련 상품을 특별 혜택가로 판매한다.