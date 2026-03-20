KLPGA, 29일까지 더현대 서울서 선수 팬 사인회 등 개최

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
KLPGA 그린 마스터 페스타 포스터. KLPGA 제공.
한국여자프로골프협회(KLPGA)는 20일부터 29일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 현대백화점과 함께 그린 마스터 페스타 2026을 공동 주최한다.
이 행사는 2026시즌 개막을 앞두고 골프 팬들에게 KLPGA투어와 여자 골프 매력을 알리기 위해 기획됐다.
20일 홍정민, 21일 박결, 박혜준 등 29일까지 매일 KLPGA 홍보모델 선수들의 팬 사인회도 열린다.
25일 출정식에는 홍정민, 유현조 등 제18대 KLPGA 홍보모델 전원이 참석해 새 시즌 각오를 밝힐 예정이다. 출정식은 SBS골프가 생중계한다.
행사 기간에 골프 의류와 용품, 액세서리 등 골프 관련 상품을 특별 혜택가로 판매한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
그린 마스터 페스타 2026을 공동 주최하는 곳은?