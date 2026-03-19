KPGA투어 인스앤코 인비테이셔널 신설…9월 3일 개막

이미지 확대 유재철 KPGA 부회장(왼쪽)과 강종헌 GK그룹 부화장. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 유재철 KPGA 부회장(왼쪽)과 강종헌 GK그룹 부화장. KPGA 제공.

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한국프로골프(KPGA)투어에 모처럼 대회가 새로 생겼다.(주)인스앤코(대표이사 정상옥)와 한국프로골프협회(이하 KPGA)는 오는 9월 3일부터 나흘 동안 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 총상금 8억원의 KPGA투어 인스앤코 인비테이셔널을 개최하기로 했다고 19일 밝혔다.신설된 인스앤코 인비테이셔널은 올해 KPGA투어 12번째 대회로 치러진다.(주)인스앤코는 LED 조명 및 제어장치, 조리실 배출가스 정화 설비 전문 기업으로 경관조명, 실내조명, 조명 제어 시스템, 인터렉티브 미디어 프로젝션, 융복합 공기정화장치 분야 등에 토털 솔루션을 제공하고 있다.