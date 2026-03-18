마제스티 골프, 최고급 클럽 ‘프레스티지오 14’ 출시

이미지 확대 마제스티골프(대표 정병호)는 최고급 클럽 라인 ‘프레스티지오(PRESTIGIO)’의 14번째 모델인 ‘프레스티지오 14’. 마제스티골프 제공. 닫기 이미지 확대 보기 마제스티골프(대표 정병호)는 최고급 클럽 라인 ‘프레스티지오(PRESTIGIO)’의 14번째 모델인 ‘프레스티지오 14’. 마제스티골프 제공.

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마제스티골프(대표 정병호)는 최고급 클럽 라인 ‘프레스티지오(PRESTIGIO)’의 14번째 모델인 ‘프레스티지오 14’를 출시한다.프레스티지오 14는 55년간 축적된 마제스티골프의 장인 정신과 기술 진화를 집약한 모델이라고 마제스티 골프는 설명했다.이미 최고 수준에 도달한 프레스티지오의 완성도에 안주하지 않고, 비거리·관용성·타구감·디자인 전반에서 품질을 더 높였다고 덧붙였다.프레스티지오 14 드라이버는 얇고 가벼운 페이스 구조와 윙 테일 설계를 통해 반발력과 직진성, 관용성을 함께 향상했다.페어웨이 우드와 하이브리드는 티타늄 페이스와 360° 파워 프레임 2.0을 적용해 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 확보했다. 고비중 텅스텐 배치를 통해 고탄도·저스핀의 안정적인 볼 궤적을 구현했으며, 아이언은 L자형 컵 페이스와 텅스텐 웨이트 설계로 반발력과 관용성을 동시에 강화했다. 또한 샤프트 무게를 37g으로 낮춰 프레스티지오 역사상 가장 가벼운 사양을 구현했으며, 스윙 시 안정적인 복원력과 강력한 에너지 전달을 통해 비거리 성능을 끌어올렸다.뛰어난 강도와 반발력을 갖춰 초박형 페이스 설계가 가능한 프리미엄 신소재 ‘하이페리온 티타늄 II을 사용해 유효 타구면이 넓어졌고, 빗맞아도 안정적인 거리와 정확성을 제공한다.마제스티골프는 프레스티지오 14 출시를 기념해 오는 6월 30일까지 프레스티지오 14 드라이버 구매 시 마제스티골프 로고 볼과 볼 케이스를, 아이언 세트 구매 시에는 마제스티골프 캐리어를 증정한다. 같은 기간 프레스티지오 14 구매자 중 추첨을 통해 총 14명을 선정해 마제스티 인비테이셔널 대회에 초청하는 특별한 기회도 제공할 예정이다.