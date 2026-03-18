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한국골프장연습장협회, 윤홍범 회장 4연속 연임

권훈 기자
입력 2026-03-18 10:48
수정 2026-03-18 10:48
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한국골프연습장협회 윤홍범 회장이 수락 연설을 하고 있다. 한국골프연습장협회 제공.
한국골프연습장협회 윤홍범 회장이 수락 연설을 하고 있다. 한국골프연습장협회 제공.


한국골프연습장협회는 17일 서울 광진구 워커힐 호텔에서 2026년 정기총회를 열고 윤홍범 회장의 연임을 확정했다고 18일 밝혔다.

윤홍범 회장은 2014년 제7대 회장으로 취임한 이후 8대와 9대에 이어 10대 회장까지 4번 연속 협회를 이끌게 됐다. 임기는 4년이다.

윤 회장은 재임 기간 골프 대중화와 저변 확대를 위해 문화체육관광부와 함께 찾아가는 꿈나무 골프 교실을 운영했고, 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 협업해 우수골프연습장 인증 사업, 레슨프로 구인구직 사업 등의 성과를 냈다.

수석 부회장에는 고양컨트리클럽과 골프 연습장을 운영하는 김기자 대표가 선임됐다.

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윤홍범 회장은 “4연임이 개인적으로 큰 부담이지만 업계가 어려운 시기에 회원사 여러분의 요청을 외면할 수 없었다”며 “회원사에 실질적인 혜택을 제공하는 회원사 권익 보호와 골프 연습장 산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.
권훈 기자
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