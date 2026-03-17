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타이틀리스트, AVX· 투어 소프트·벨로시티·트루필 볼에도 정렬 돕는 AIM 디자인 적용

권훈 기자
입력 2026-03-17 10:29
수정 2026-03-17 10:29
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팅 때 정렬을 돕는 AIM 디자인을 적용한 프로V1, AVX, 투어 소프트, 벨로시티, 트루필 등 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
팅 때 정렬을 돕는 AIM 디자인을 적용한 프로V1, AVX, 투어 소프트, 벨로시티, 트루필 등 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트가 AVX, 투어 소프트, 벨로시티, 트루필 등 4종의 골프볼에도 퍼팅 때 정렬을 돕는 AIM(Alignment Integrated Marking) 디자인을 넣는다고 17일 밝혔다.

AIM 디자인은 그동안 프로V1 시리즈에만 적용했다.

AVX와 트루필에는 골프볼을 선이 감싸는 형태의 ‘AIM 360’ 디자인, 투어 소프트와 벨로시티에는 사이드 스탬프 반대편에 선을 긋는 ‘AIM 퍼포먼스’ 디자인이 들어갔다.

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타이틀리스트는 AIM 디자인이 퍼트 때 정렬 정확도를 최대 35% 향상시킨다고 설명했다.

권훈 기자
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