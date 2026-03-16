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‘핫식스’ 이정은, LPGA 복귀 파란불…엡손투어 우승

권훈 기자
입력 2026-03-16 11:13
수정 2026-03-16 11:13
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이정은의 드라이버 스윙.
이정은의 드라이버 스윙.


이정은이 미국여자프로골프(LPGA)투어 복귀에 파란불을 켰다.

이정은은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 롱우드의 알라쿠아 컨트리클럽(파71)에서 열린 LPGA 2부인 엡손투어 IOA 골프 클래식(총상금 20만 달러) 대회 최종 3라운드에서 버디 7개와 이글 한 개, 보기 3개를 묶어 6언더파 65타를 쳤다.

최종합계 13언더파 200타의 이정은은 전지원을 1타 차로 따돌리고 우승했다.

우승 상금은 3만달러(약 4500만 원)에 불과하지만 이정은에게는 값진 우승이다. 이번 우승으로 내년 LPGA투어 복귀 희망이 커졌기 때문이다.

지난해 LPGA투어 출전권을 잃은 이정은은 엡손투어에서 재기를 노리고 있다. 엡손 투어 포인트 순위 상위 15명은 이듬해 LPGA투어 카드를 준다.


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이정은은 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 2017년과 2018 상금왕에 올랐고 2019년 LPGA투어에 뛰어들어 US여자 오픈을 제패하며 신인상을 받았지만 이후 이렇다 할 성적을 내지 못했다.
권훈 기자
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