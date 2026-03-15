“우승 회견장 와 보고 싶었어요… 그동안의 노력 마침내 보상”

우승자 임진영 인터뷰

이미지 확대 15일 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십에서 우승한 임진영이 기념 촬영을 하고 있다. 임진영은 이날 태국 촌부리 아마타 스프링 CC에서 열린 최종 라운드 초반부터 맹렬하게 버디를 낚으며 선두를 추격했고, 통산 9승의 이예원과 우승 경쟁을 벌이다 1타 차로 승리를 거머쥐었다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십에서 우승한 임진영이 기념 촬영을 하고 있다. 임진영은 이날 태국 촌부리 아마타 스프링 CC에서 열린 최종 라운드 초반부터 맹렬하게 버디를 낚으며 선두를 추격했고, 통산 9승의 이예원과 우승 경쟁을 벌이다 1타 차로 승리를 거머쥐었다. KLPGA 제공

2026-03-16 B6면

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태국 촌부리 아마타 스프링 CC에서 15일 막을 내린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원)에서 예상 밖 깜짝 우승을 차지한 임진영은 “그동안 기울인 노력이 쌓이고 쌓여 우승으로 보상받은 것 같다”고 말했다. 우승 회견을 하러 미디어 센터에 들어서면서 “와, 여기를 왔네”라고 큰 소리로 외친 그는 “다른 선수들 우승할 때마다 무척 부러웠다. 와보고 싶었다”고 활짝 웃었다.2022년 KLPGA투어에 데뷔했지만 작년까지 평범한 성적에 그쳤던 임진영은 우승 기자회견에서 “2022년엔 경험이 없었다. 2023년 드림투어에서 활동하면서 더 단단해졌지만 부족한 점이 많았다”고 지난 4년의 무명 생활을 돌아봤다.통산 9승을 거두고 상금왕과 대상까지 받았던 이예원의 추격을 1타 차로 뿌리친 임진영은 “9번홀을 마치고 (코스 중간에 설치된) 순위표를 봤더니 내가 단독 선두더라. 그래도 우승은 의식하지 않고 내 플레이에만 집중했다”고 설명했다. 그는 사실상 우승을 결정지은 17번홀(파3) 3m 버디 퍼트를 할 때도 “이걸 꼭 넣어서 우승하겠다는 부담감은 없었다”면서 “다만 그게 들어가면서 흐름이 나한테 왔다고 느꼈다”고 털어놨다.17번홀은 큰 연못 중간에 섬처럼 그린을 조성해놓고 보트로 선수를 실어날라 눈길을 끌었다. 강풍을 뚫고 공을 섬으로 정확히 안착시키는 임진영의 모습은 많은 골프팬들의 눈길을 사로잡기에 충분했다. 17번홀에서 임진영은 버디를 넣었지만 이예원의 버디 퍼트가 홀을 살짝 비껴가면서 승부의 균형이 기운 것 역시 두고두고 회자될 명장면이었다.자신의 장기를 그린 주변 쇼트게임이라고 밝힌 임진영은 “아이언을 더 정확하게 다듬으면 상위권에 더 자주 올라갈 것”이라면서 “올해 목표는 2승이었는데 남은 대회에서 (1승을 보태기 위해) 더 노력하겠다”고 다짐했다.