LIV 골프 이태훈, 연장전서 1ｍ 파 퍼트 놓쳐 준우승…디섐보 우승

이미지 확대 LIV 골프 싱가포르 최종일 연장전에서 진 이태훈이 우승자 브라이슨 디섐보의 위로를 받고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 LIV 골프 싱가포르 최종일 연장전에서 진 이태훈이 우승자 브라이슨 디섐보의 위로를 받고 있다.

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교포 선수 이태훈(캐나다)이 LIV 골프 대회 첫 우승 기회를 아깝게 놓쳤다.이태훈은 15일 싱가포르 센토사 골프클럽(파71)에서 열린 LIV 골프 싱가포르(총상금 3천만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 5언더파 66타를 쳤다.최종 합계 14언더파 270타를 기록한 이태훈은 브라이슨 디섐보(미국)와 연장전에 들어갔다.연장 첫 홀인 18번 홀(파5)에서 이태훈은 8ｍ 거리에서 시도한 버디 퍼트가 홀 90㎝ 정도가 남았다.그러나 이태훈의 파 퍼트가 홀을 맞고 돌아 나왔다. 먼저 파 퍼트를 마치고 2차 연장전을 치르려고 이동을 준비하던 디섐보에게 우승이 돌아갔다.한국프로골프(KPGA) 투어에서 통산 4승을 거둔 이태훈은 올해 LIV 골프에 합류했다.2020년과 2024년 메이저 대회인 US오픈을 제패한 세계 최상급 선수 디섐보를 따돌리고 생애 첫 LIV 골프 기회를 맞았지만 짧은 퍼트 실수로 땅을 쳤다.하지만 준우승 상금으로 KPGA투어에서 벌어들인 총상금 25억8000만원보다 더 많은 225만 달러(약33억7천만원)를 받았다. 특히 LIV 골프에서도 우승할 수 있다는 자신감을 얻었다.디섐보는 지난해 5월 LIV 골프 한국 대회 이후 약 10개월 만에 LIV 골프 통산 4승을 달성했다.리 웨스트우드(잉글랜드)가 12언더파 272타로 3위에 올랐다.앤서니 김(미국)이 공동 17위(5언더파 279타), 송영한은 공동 39위(1오버파 285타)에 그쳤다.안병훈은 공동 42위(공동 42위), 대니 리(뉴질랜드)는 공동 47위(3오버파 287타)에 머물렀고 김민규는 공동 57위(25오버파 309타)까지 밀렸다.