‘카카오골프예약’ 그린피 할인 지원

'카카오골프예약' 플랫폼은 한달 동안 그린피 할인 지원과 다양한 경품을 주는 '2026 그린 스타트' 이벤트를 진행한다. 카카오 VX 제공.

카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)의 ‘카카오골프예약’ 플랫폼은 골프 시즌 시작에 맞춰 고객에게 그린피 할인 지원과 다양한 경품을 주는 ‘2026 그린 스타트’ 이벤트를 다음달 9일까지 진행한다고 10일 밝혔다.‘카카오골프예약’은 이 기간 신규 가입 고객 2만명에게 그린피 할인 선결제 쿠폰 2만6000원권을 선착순으로 제공한다. ‘카카오골프예약’ 신규 고객 4명이 함께 라운드를 할 경우 팀당 10만원 넘게 아낄 수 있다.모든 고객을 대상으로 매일 낮 12시 선착순 100명에게도 그린피 할인 선결제 쿠폰 1만원권을 증정한다.예약 고객 라운드를 마치면 894명을 추첨으로 뽑아 260만원 상당의 일본 골프여행 티켓과 고급 스탠드 백, ‘프렌즈 아카데미’ 골프 레슨권, 선결제 쿠폰 50만원권 등 다양한 경품도 준다.