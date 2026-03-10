웨이브, 올해 KLPGA투어와 KPGA투어 전경기 생중계

이미지 확대 웨이브는 올해 KLPGA투어와 KPGA투어 전경기를 생중계한다. 웨이브 제공. 닫기 이미지 확대 보기 웨이브는 올해 KLPGA투어와 KPGA투어 전경기를 생중계한다. 웨이브 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 웨이브(Wavve)가 한국여자프로골프(KLPGA)투어와 한국프로골프(KPGA) 투어 모든 경기를 생중계한다고 10일 밝혔다.웨이브는 우선 오는 12일부터 태국에서 열리는 KLPGA 투어 리쥬란 챔피언십을 시작으로 본격적인 중계에 나선다.KPGA 투어도 4월 16일 개막하는 ‘DB손해보험 프로미 오픈’을 기점으로 중계에 나선다.4월부터 골프 중계에 ‘돌비 비전(Dolby Vision)’ 기술을 적용한다. 기존 영상 대비 훨씬 넓은 색 영역과 밝기를 지원해 필드의 선명한 잔디 색감은 물론 골프공의 미세한 궤적까지 생생하게 구현한다. 삼성TV, LG TV, 안드로이드TV, 애플TV 등 스마트 TV 전용 웨이브 앱을 통해 제공되며 시청자들에게 압도적 몰입감을 선사할 것으로 보인다.시청 편의성을 높이기 위한 ‘골프 전용관’도 운영된다. 오는 12일 오픈하는 전용관에서는 실시간 중계 외에도 경기 다시보기(VOD), 전체/선수별 하이라이트 영상, 시상식 및 인터뷰 등 풍성한 부가 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있다.웨이브 관계자는 “다양한 스포츠 전문채널 제공에 이어 골프 중계를 전격 도입하며 이용자들에게 차별화 된 스포츠 시청 경험을 제공하고자 한다”며 “골프 팬들이 웨이브 한 곳에서 고품질 생중계 시청과 동시에 필요한 정보를 얻을 수 있도록 ‘골프 전용관’ 기능을 단계적으로 확장시켜 갈 계획”이라고 밝혔다.