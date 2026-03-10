KLPGA 2017년 신인왕 장은수, 굿빈스와 후원 계약

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA 2017년 신인왕 장은수, 굿빈스와 후원 계약

권훈 기자
입력 2026-03-10 14:49
수정 2026-03-10 14:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
장은수와 굿빈스 강성규 대표. 이니셜스포츠 제공.
장은수와 굿빈스 강성규 대표. 이니셜스포츠 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 부활을 꿈꾸는 2017년 신인왕 장은수가 커피 생두 가공 전문 기업 굿빈스(대표 강성규)를 후원사를 맞았다.

장은수의 매니지먼트 회사 이니셜스포츠는 굿빈스와 장은수가 메인 스폰서 계약을 했다고 10일 밝혔다.

장은수는 올해 굿빈스 로고가 새겨진 모자와 의류를 착용하고 대회에 출전한다.

강성규 굿빈스 대표는 “KLPGA 무대에서 꾸준히 실력을 증명해 온 장은수 프로와 함께하게 되어 매우 기쁘다”며, “선수가 투어 활동에만 전념하며 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

장은수는 굿빈스 말고도 자동차 연료첨가제 판매 기업인 발칸(대표 홍흔)과 신재생에너지 전문기업인 휴먼종합개발(대표 원종택)이 서브 스폰서 계약을 했다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2017년 신인왕에 올랐던 장은수는 부진에 빠져 지난해에는 드림투어에서 뛰었다. 그는 작년 드림투어 상금랭킹 7위로 이번 시즌 KLPGA투어에 복귀했다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장은수가 올해 KLPGA투어에 복귀한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로