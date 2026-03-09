사진·영상 장비 전문 기업 세기P＆C, 강가율 등 KLPGA 선수 3명으로 골프단 창단

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

사진·영상 장비 전문 기업 세기P＆C, 강가율 등 KLPGA 선수 3명으로 골프단 창단

권훈 기자
입력 2026-03-09 10:03
수정 2026-03-09 14:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
양서후(왼쪽부터), 이봉훈 회장, 강가율, 유다겸. 세기P＆C 제공.
양서후(왼쪽부터), 이봉훈 회장, 강가율, 유다겸. 세기P＆C 제공.


사진·영상 장비 전문 기업 세기P＆C(회장 이봉훈)가 여자 프로 골프단을 창단했다고 9일 밝혔다.

세기P＆C 골프단은 한국여자프로골프(KLPGA)투어 강가율 , 양서후, 유다겸 등 3명으로 구성됐다.

강가율은 2024년에 KLPGA투어에 발을 디뎌 올해까지 3년 연속 KLPGA투어에서 뛰고 있다.

양서후는 올해부터 KLPGA투어에 나선다. 유다겸은 드림투어에서 활동한다.

2024년부터 KLPGA 드림투어 대회와 선수들을 후원한 세기P＆C는 올해부터 본격적으로 정규투어 선수를 후원하게 됐다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

세기P＆C이봉훈 회장은 “세기P＆C는 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다. 각 선수들이 목표를 향해 성장할 수 있도록 함께 응원하겠다” 고 밝혔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
세기P＆C가 창단한 여자 프로 골프단의 구성원 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로