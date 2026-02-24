3년 전 은퇴했던 미셸 위, WTGL 선수로 뛴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

3년 전 은퇴했던 미셸 위, WTGL 선수로 뛴다

권훈 기자
입력 2026-02-24 07:46
수정 2026-02-24 07:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
2018년 LPGA투어 HSBC 챔피언십에서 우승한 미셸 위.
2018년 LPGA투어 HSBC 챔피언십에서 우승한 미셸 위.


지난 2023년 은퇴했던 미국여자프로골프(LPGA)투어 스타 미셸 위(37·미국)가 스크린 골프 리그 WTGL 선수로 돌아온다.

미셸 위는 “WTGL을 통해 다시 경쟁할 기회를 얻게 되어 기쁘다”며 24일(한국시간) WTGL에서 선수로 뛰기로 했다고 WTGL 홈페이지를 통해 발표했다.

타이거 우즈(미국와 로리 매킬로이(북아일랜드)가 손잡고 만든 스크린 골프 리그 TGL의 여자부 리그 WGTL은 오는 연말 개막할 예정이다.

이미 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)과 리디아 고(뉴질랜드), 찰리 헐, 로티 워드(이상 잉글랜드), 브룩 헨더슨(캐나다), 렉시 톰프슨, 로즈 장(이상 미국) 등이 합류하기로 결정했다.

미셸 위는 TGL의 로스앤젤레스 골프 클럽에 투자한 공동 구단주이기도 하다.

그는 “TGL은 혁신과 창의성을 바탕으로 한 새로운 경기 방식이 어떻게 골프를 더 넓은 대중에게 다가가게 할 수 있는지 증명해 주었습니다. TGL의 독특한 경기 환경과 어우러진 팀 단위의 경기 방식은 꼭 참여하고 싶었다. 팀원들과 함께 세계 최고의 선수들과 경쟁하며 내 자신을 시험해 보는 것이 무척이나 즐거울 것”이라고 선수로 복귀하는 소감을 밝혔다.

US여자오픈을 비롯해 LPGA투어에서 5차례 우승한 미셸 위는 2023년에 은퇴했다.

은퇴한 뒤에도 LPGA투어 미즈호 아메리카스 오픈의 호스트를 맡는 등 활발한 장외 활동을 벌여왔다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2019년 제리 웨스트와 결혼하면서부터 남편 성을 덧붙여 미셸 위 웨스트로 불린다. 2020년 딸, 2024년에는 아들을 낳았다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미셸 위가 선수로 복귀하는 리그는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로