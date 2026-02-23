보이스캐디, 골프워치 ‘T13 프로’ ·레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’ 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

보이스캐디, 골프워치 ‘T13 프로’ ·레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’ 출시

권훈 기자
입력 2026-02-23 16:25
수정 2026-02-23 16:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
보이스캐디 신제품 골프워치 ‘T13 프로’와 레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’. 보이스캐디 제공.
보이스캐디 신제품 골프워치 ‘T13 프로’와 레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’. 보이스캐디 제공.


국내 골프 거리측정기 브랜드 보이스캐디(대표이사 김준오)가 2026년형 신제품 골프워치 ‘T13 프로’와 레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’을 출시했다고 23일 밝혔다.

2014년 첫 출시 이후 꾸준하게 성능을 발전시켜온 T 시리즈 골프워치의 13번째 제품 ‘T13 프로’는 본체가 7% 더 날씬해지고 지름도 4% 줄어서 손에 쥐는 감각이 더 좋아지면서 화면은 더 넓어져 시인성은 향상됐다.

‘플레이 투게더’, ‘라운드 요약’ 등 다양한 정보 제공 기능을 더해 필드에서도 스크린 골프처럼 직관적인 플레이 분석이 가능하도록 설계됐다. 단순한 거리 정보 제공을 넘어 라운드 내내 골퍼를 돕는 ‘손목 위의 캐디’ 역할을 강화했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

‘SL 미니 더 블랙’은 컴팩트한 디자인과 핵심 기능 중심의 구성으로 소비자들의 호응을 얻은 ‘SL 미니’의 기술적 장점은 유지하면서 블랙 컬러 특유의 고급스러운 디자인을 더했다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보이스캐디가 출시한 골프워치 T13 프로의 핵심 개선점은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로