제네시스, PGA 투어 대회 타이틀 스폰서 계약 2030년까지 연장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

제네시스, PGA 투어 대회 타이틀 스폰서 계약 2030년까지 연장

권훈 기자
입력 2026-02-18 09:19
수정 2026-02-18 09:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서 조인식에 참석한 타이거 우즈(왼쪽부터), 정의선 현대차그룹 회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자. 현대차그룹 제공.
미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서 조인식에 참석한 타이거 우즈(왼쪽부터), 정의선 현대차그룹 회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자. 현대차그룹 제공.


현대차 고급 브랜드 제네시스가 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널을 2030년까지 계속 후원한다고 18일 밝혔다.

이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 리비에라 컨트리클럽에서 열린 후원 조인식에는 정의선 현대차그룹 회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO), 제네시스 인비테이셔널 호스트인 타이거 우즈(미국), 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석했다.

이 대회는 1926년 LA오픈으로 시작해 올해 100년째를 맞았다.

2017년부터 타이틀 스폰서로 참여한 제네시스는 13년 동안 타이틀 스폰서십을 이어가게 됐다.

정의선 회장은 “PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 파트너십을 확대하고, 2030년까지 대회 후원을 이어가게 돼 매우 뜻깊다”며 “100년 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프라는 스포츠와 제네시스 브랜드를 정의하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 보여주는 무대”라고 말했다.

우즈 역시 “제네시스와 함께 한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 기회였다”며 “제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사드린다”고 인사했다.

제네시스는 지난해 5월 PGA 투어와 2030년까지 공식 자동차 후원 협약을 맺었고, 작년 7월에는 제네시스 스코틀랜드오픈 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장한 바 있다.

올해 제네시스 인비테이셔널은 19일부터 나흘간 리비에라 컨트리클럽에서 개최된다.

우승자에게 상금 400만달러(약 57억8천만원)와 GV80 쿠페 블랙 모델을 준다.

또 대회 기간 선수들이 특정 홀에서 버디 또는 이글을 기록하면 기금을 적립해 미국 적십자사 등 자선 단체에 기부할 예정이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
PGA 투어 제네시스 인비티에셔널이 열리는 리비에라 컨트리클럽. 현대차그룹 제공.
PGA 투어 제네시스 인비티에셔널이 열리는 리비에라 컨트리클럽. 현대차그룹 제공.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제네시스가 PGA 투어 공식 자동차 후원 협약을 체결한 시점은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로