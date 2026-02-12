캘러웨이 골프, 빠른 볼 스피드와 관용성 결합한 퀀텀 아이언 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

캘러웨이 골프, 빠른 볼 스피드와 관용성 결합한 퀀텀 아이언 출시

권훈 기자
입력 2026-02-12 15:49
수정 2026-02-12 15:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
캘러웨이 퀀텀 아이언. 캘러웨이골프 코리아 제공.
캘러웨이 퀀텀 아이언. 캘러웨이골프 코리아 제공.


캘러웨이골프 코리아가 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 동시에 원하는 골퍼를 위해 설계한 퀀텀(Quantum) 아이언을 출시한다고 12일 밝혔다.

퀀텀 아이언은 헤드 가장자리 안쪽을 360°로 파낸 언더컷 구조를 통해 헤드 전반에 전략적으로 무게를 재배치, 이를 통해 빠른 볼 스피드와 높은 탄도, 그리고 높은 관용성을 동시에 구현했다.

특히 아마추어 골퍼들에게 자주 나타나는 페이스 하단 임팩트 상황에서도 거리 손실을 효과적으로 줄여 안정적인 아이언 샷을 구현한다.

롱 아이언, 미들 아이언, 쇼트아이언에 각각 다른 솔을 적용해 다양한 라이에서도 지면 마찰을 최소화하고 임팩트 때 스피드 감소를 줄여 보다 안정적인 샷을 가능하게 한 것도 특징이다.

AI로 골퍼들의 아이언 타점 패턴을 분석해 페이스 전 영역에서 볼 스피드와 스핀 편차를 줄여 일정한 캐리 거리와 방향성을 제공한다.

우레탄 마이크로스피어 기술은 단조 아이언에 가까운 부드러운 타구감을 구현했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

퀀텀 아이언은 퀀텀 맥스 아이언과 경량 모델인 퀀텀 맥스 패스트 아이언 두 가지 라인업으로 구성된다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
퀀텀 아이언이 볼 스피드와 관용성을 구현한 핵심 기술은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로