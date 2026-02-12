던롭, 굿네이버스에 골프볼 판매 수익 기부 약정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

던롭, 굿네이버스에 골프볼 판매 수익 기부 약정

권훈 기자
입력 2026-02-12 14:23
수정 2026-02-12 14:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
굿네이버스와 사회 공헌 협약을 한 홍순성(왼쪽)던롭스포츠코리아 대표.
굿네이버스와 사회 공헌 협약을 한 홍순성(왼쪽)던롭스포츠코리아 대표.


던롭스포츠코리아(대표이사 홍순성)는 글로벌 아동 권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 사회공헌 캠페인 굿굿즈(GOOD GOODS) 협약을 했다고 12일 밝혔다.

던롭스포츠코리아는 2014년부터 13년째 굿네이버스와 함께 사회 공헌 캠페인을 계속하고 있다.

굿네이버스 굿굿즈(GOOD GOODS)는 기업의 상품이나 서비스와 협력하여 해당 제품의 판매 수익금 일부를 국내 취약계층 어린이의 권리보호 사업을 후원하는 캠페인이다.

던롭스포츠코리아는이번 협약으로 젝시오 하이퍼 RD볼을 비롯해 스릭슨 Z스타 시리즈와 Q스타

시리즈 등 던롭스포츠코리아의 모든 골프볼 판매금 중 일부를 굿네이버스에 기부한다.

또 젝시오 또는 스릭슨 볼로 홀인원을 한 골퍼가 홈페이지에 접수하면 홀인원 기부금이 굿네이버스에

전달된다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

던롭스포츠코리아 임직원은 삼성농아원 사랑의 나눔 바자회 등 봉사활동도 이어 나갈 예정이다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
던롭스포츠코리아가 굿네이버스와 협약한 캠페인명은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로