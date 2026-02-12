던롭, 굿네이버스에 골프볼 판매 수익 기부 약정

이미지 확대 굿네이버스와 사회 공헌 협약을 한 홍순성(왼쪽)던롭스포츠코리아 대표. 닫기 이미지 확대 보기 굿네이버스와 사회 공헌 협약을 한 홍순성(왼쪽)던롭스포츠코리아 대표.

던롭스포츠코리아(대표이사 홍순성)는 글로벌 아동 권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 사회공헌 캠페인 굿굿즈(GOOD GOODS) 협약을 했다고 12일 밝혔다.던롭스포츠코리아는 2014년부터 13년째 굿네이버스와 함께 사회 공헌 캠페인을 계속하고 있다.굿네이버스 굿굿즈(GOOD GOODS)는 기업의 상품이나 서비스와 협력하여 해당 제품의 판매 수익금 일부를 국내 취약계층 어린이의 권리보호 사업을 후원하는 캠페인이다.던롭스포츠코리아는이번 협약으로 젝시오 하이퍼 RD볼을 비롯해 스릭슨 Z스타 시리즈와 Q스타시리즈 등 던롭스포츠코리아의 모든 골프볼 판매금 중 일부를 굿네이버스에 기부한다.또 젝시오 또는 스릭슨 볼로 홀인원을 한 골퍼가 홈페이지에 접수하면 홀인원 기부금이 굿네이버스에전달된다.던롭스포츠코리아 임직원은 삼성농아원 사랑의 나눔 바자회 등 봉사활동도 이어 나갈 예정이다.