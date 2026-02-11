데상트 골프, 장타 돕는 아크먼트 골프화 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

데상트 골프, 장타 돕는 아크먼트 골프화 출시

권훈 기자
입력 2026-02-11 17:27
수정 2026-02-11 17:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
장타자 정찬민과 윤이나가 신는 데상트 골프 아크먼트 골프화. 데상트코리아 제공.
장타자 정찬민과 윤이나가 신는 데상트 골프 아크먼트 골프화. 데상트코리아 제공.


데상트코리아는 비거리를 늘려주는 ‘아크먼트(ACMT) 골프화 시리즈’를 출시했다고 11일 밝혔다.

아크먼트 골프화는 부산 데상트코리아 신발 R＆D 연구센터에서 개발됐다. 선수들의 스윙을 분석한 데이터를 토대로 실제 사용 환경 테스트를 거쳤다.

비거리 향상에 초점을 맞춰 개발하면서 KPGA 투어의 대표 장타자 정찬민과 작년 KLPGA투어 장타 1위 이동은, 재작년 KLPGA 장타여왕 윤이나가 사전 필드 테스트에 참여했다.

하중이 집중되는 핵심 구간에 X자 구조로 카본 플레이트를 배치한 게 특징이다. 가볍고 반발력이 높은 카본 소재를 필요한 지점에만 적용해 스윙 시 발생하는 에너지를 효율적으로 지면 반력으로 전환하도록 설계했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이동은은 “착화감이 편안하고 발을 안정적으로 잡아준다”고 평가했고, 윤이나는 “아웃솔이 지면에 단단히 고정되는 느낌이 인상적이며, 카본 플레이트의 반발력 설계가 돋보인다”고 밝혔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
아크먼트 골프화의 주요 개발 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로