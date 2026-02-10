스릭슨, Q스타 투어 시리즈 골프볼 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

스릭슨, Q스타 투어 시리즈 골프볼 출시

권훈 기자
입력 2026-02-10 11:43
수정 2026-02-10 11:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
스릭슨(SRIXON)이 출시한 Q스타 투어 시리즈 골프볼. 던롭스포츠코리아 제공.
스릭슨(SRIXON)이 출시한 Q스타 투어 시리즈 골프볼. 던롭스포츠코리아 제공.


던롭스포츠코리아(대표 홍순성)의 글로벌 골프 브랜드 스릭슨(SRIXON)이 Q스타 투어 시리즈 골프볼을 10일 출시했다.

Q스타 투어 시리즈 골프볼은 지난해 전 세계 프로 골프 투어에서 48승을 올리며 검증된 스릭슨의 핵심 기술을 프로 선수의 스윙이 아닌 일반 아마추어 골퍼의 클럽 헤드 스피드에 맞춰 재설계한 것이 특징이다.

3피스 구조에 매우 얇은 프리미엄 우레탄 커버를 적용해 뛰어난 그린 주변 스핀과 부드러운 타구감을 동시에 구현했다.

임팩트 때그루브와 마찰력을 높이고 더 빠르게 멈추는 제동력을 제공한다. 또 중심부는 부드럽고 바깥으로 갈수록 단단해지는 구조의 코어는 볼 스피드와 타구감을 동시에 향상시켜, 드라이버 티샷부터 쇼트게임까지 일관된 퍼포먼스를 완성했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

골퍼의 취향과 플레이 스타일에 따라 선택할 수 있도록 Q스타 투어와 Q스타 투어 디바이드 등 두 가지 모델로 나왔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
Q스타 투어 시리즈는 누구의 스윙에 맞춰 재설계되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로