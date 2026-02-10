설 연휴에도 문 여는 골프장은 48개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

설 연휴에도 문 여는 골프장은 48개

권훈 기자
입력 2026-02-10 10:58
수정 2026-02-10 10:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국내 골프장 여름 풍경. 한국골프장경영협회 제공.
국내 골프장 여름 풍경. 한국골프장경영협회 제공.


한국골프장경영협회(회장 최동호)는 설 연휴에도 전국 48개 골프장이 문을 연다고 10일 밝혔다.

설 연휴 기간인 16일부터 18일까지 사흘간 휴장 없이 운영하는 골프장은 48개, 설날인 17일만 쉬는 곳은 51개로 집계됐다.

다만 사흘 모두 휴장하는 곳도 18개 사에 달했다.

한국골프장경영협회는 “많은 골프장이 동계 휴장 중이고, 설 연휴 기간 중 날씨에 따라 휴·개장 계획이 바뀔 수도 있기 때문에 골프장 예약 시 추가 확인이 필요하다”고 밝혔다.

설 연휴 기간 골프장 휴·개장 현황은 한국골프장경영협회 인터넷 홈페이지에 실시간으로 반영된다.

설 연휴(16∼18일) 휴·개장 현황

▲ 휴장 없는 골프장(48개 사)= 감곡, 고창, 골드, 골드레이크, 골든베이, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 담양레이나, 롯데스카이힐부여, 르오네뜨, 문경, 발리오스, 벨라45, 블루원상주, 블루원용인, 사이프러스, 샴발라, 서서울, 석정힐, 설해원, 세이지우드여수경도, 센추리21, 소노펠리체(이스트), 스카이밸리, 썬힐, 아난티중앙, 에딘버러, 에버리스, 에이치원클럽, 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 은화삼, 이포, 중문, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 포라이즌, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 한원, 해비치(제주), 해피니스, 화순, 힐드로사이

▲ 설 당일(17일) 휴장 골프장(51개 사)= 가야, 경주신라, 고성노벨, 구니, 구미, 그랜드, 기흥, 남부, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 레이크우드, 루트52, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 베뉴지, 부곡, 블루헤런, 비에이비스타, 사우스스프링스, 서경타니, 세종필드, 소피아그린, 송추, 수원, 신안, 신원, 썬밸리, 아시아나, 안성, 안성베네스트, 양산에덴밸리, 양주, 어등산, 여주클래식, 울산, 이지스카이, 잭니클라우스, 제일, 코스카, 킹스데일, 파미힐스, 88, 페럼, 한성, 해내다, 화성상록

▲ 설 연휴 사흘간 휴장 골프장(18개 사)= 금강, 뉴서울, 더스타휴, 라비에벨, 마이다스밸리청평, 버치힐, 블랙밸리, 용평, 이스트밸리, 일동레이크, 자유, 천룡, 카스카디아, 크리스탈밸리, 해비치(서울), 화산, 휘닉스평창, 휘슬링락

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

▲ 16, 17일 휴장 골프장(3개 사)= 블랙스톤이천, 솔모로, 한양
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
설 연휴 기간(16-18일) 휴장 없이 운영하는 골프장 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로