캘러웨이골프, XJ·XT 주니어 골프 세트 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

캘러웨이골프, XJ·XT 주니어 골프 세트 출시

권훈 기자
입력 2026-02-09 10:48
수정 2026-02-09 10:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
캘러웨이 XJ·XT 주니어 골프 세트. 캘러웨이골프 코리아 제공.
캘러웨이 XJ·XT 주니어 골프 세트. 캘러웨이골프 코리아 제공.


캘러웨이골프 코리아는 XJ·XT 주니어 골프 세트를 출시했다고 9일 밝혔다.

XJ 주니어 세트는 입문용이며 XJ-2(키 115~135cm)와 XJ-3(키 130~150cm) 등 2종이다.

주니어 골퍼의 체격과 스윙 스피드에 맞춰 설계된 스펙을 적용해 보다 쉽고 편안한 플레이를 돕는다.

티타늄 헤드 드라이버는 긴 비거리를 제공하며, 경량 그라파이트 샤프트와 초경량 클럽 설계로 스윙 부담을 최소화했다. 큰 헤드의 캐비티백 아이언은 안정감과 부드러운 타구감을 제공한다. 오디세이 주니어 제일버드 퍼터가 추가됐다.

XJ-2 세트는 드라이버, 페어웨이 우드, 7번·9번 아이언, 샌드 웨지, 퍼터 등 6개 클럽, XJ-3 세트는 하이브리드를 추가한 7개 클럽 구성이다.

XT 주니어 세트는 키 150~175cm의 10대 청소년 골퍼용이다. 10개 클럽 풀세트 구성이 특징이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

티타늄 헤드 드라이버와 그라파이트 샤프트를 적용해 긴 비거리와 정교한 샷을 제공하며, 아이언과 웨지까지 균형 잡힌 구성으로 다양한 상황에서 최적의 플레이를 지원한다. 오디세이 주니어 제일버드 퍼터를 넣었다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
XJ 주니어 세트의 대상은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로