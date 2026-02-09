LIV 떠난 리드, DP 월드투어에서 ‘펄펄’…카타르 마스터스 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LIV 떠난 리드, DP 월드투어에서 ‘펄펄’…카타르 마스터스 우승

권훈 기자
입력 2026-02-09 10:00
수정 2026-02-09 10:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
DP 월드투어 카타르 마스터스 우승 트로피를 든 패트릭 리드.
DP 월드투어 카타르 마스터스 우승 트로피를 든 패트릭 리드.


LIV 골프를 떠난 패트릭 리드(미국)가 DP 월드투어에서 펄펄 날고 있다.

리드는 9일(한국시간) 카타르 도하의 도하 골프클럽(파72)에서 열린 카타르 마스터스(총상금 275만달러) 최종 라운드에서 2언더파 70타를 쳐 최종 합계 16언더파 272타로 우승했다.

지난달 두바이 데저트 클래식에서 이어 올해에만 벌써 DP 월드투어에서 두번째 우승을 거뒀다.

지난주 바레인 챔피언십에서는 준우승했다.

그는 이번 우승으로 DP 월드투어의 포인트 순위인 레이스 투 두바이 랭킹에서 1위로 올라섰다.

세계랭킹도 25위에서 17위로 뛰었다. 그가 세계랭킹 20위 이내에 든 것은 2021년 이후 4년 만이다.

2018년 마스터스를 포함해 미국프로골프(PGA)투어에서 9번이나 우승한 리드는 2022년 LIV 골프로 옮겼다가 지난 달 LIV 골프를 떠나 PGA투어에 복귀하겠다고 선언했다.

LIV 골프에서 마지막 대회에 나선 지 1년이 지나는 오는 8월 말부터 PGA 투어 대회에 출전할 자격을 회복하는 리드는 2027년 시즌부터 본격적으로 PGA투어에서 활동할 예정이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이 대회에 출전했던 옥태훈은 공동 44위(3언더파 285타), 이정환은 공동 48위(2언더파 286타)에 그쳤다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
패트릭 리드가 카타르 마스터스에서 기록한 최종 합계 타수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로