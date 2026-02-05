캘러웨이, 2026년형 크롬 골프볼 시리즈 출시

캘러웨이, 2026년형 크롬 골프볼 시리즈 출시

권훈 기자
입력 2026-02-05 09:52
수정 2026-02-05 09:53
이미지 확대
골프 코리아가 2026년형 크롬 골프볼 시리즈(왼쪽부터 크롬투어, 크롬투어X, 크롬소프트)를 출시했다. 캘러웨이골프 코리아 제공.
골프 코리아가 2026년형 크롬 골프볼 시리즈(왼쪽부터 크롬투어, 크롬투어X, 크롬소프트)를 출시했다. 캘러웨이골프 코리아 제공.


캘러웨이골프 코리아는 성능을 강화한 2026년형 크롬 골프볼 시리즈를 출시한다고 5일 밝혔다.

2026년형 크롬 골프볼 시리즈 4년 동안 개발한 소재 ‘뉴 투어 패스트 맨틀’을 적용해 한층 빨라진 볼 스피드로 비거리가 크게 늘어났다.

또 정교하고 균일한 페인트 공정을 통해 딤플 패턴의 정밀도를 높혀서 모든 샷에서 일정한 볼 비행과 안정적인 탄도를 구현하는 높은 일관성을 더했다.

정밀 설계 투어 우레탄 커버로 부드러운 타구감과 그린 주변에서의 스핀 컨트롤을 강화했다.

골퍼 성향에 따라 크롬소프트, 크롬투어, 크롬투어 X 골프볼 3종류를 선택할 수 있다.
권훈 기자
