테일러메이드, 신형 TP5 · TP5x 골프볼 공개

테일러메이드 2026년형 TP5와 TP5x 5피스 투어 골프볼. 테일러메이드 제공.
테일러메이드가 완전히 새로워진 TP5와 TP5x 5피스 투어 골프볼을 3일 공개했다.
디지털 프로토타이핑 기술을 활용해 10만 가지 이상의 TP5 및 TP5x 설계 조합을 분석한 끝에 비거리, 스핀, 일관성을 최적화한 5피스 구조를 완성했다고 테일러메이드를 설명했다.
신형 TP5와 TP5x의 핵심은 테일러메이드가 새롭게 개발한 마이크로코팅 기술이다. 이 기술은 골프볼코팅 방식을 근본적으로 개선해, 모든 샷과 모든 볼에서 일관된 성능을 구현하는 데 초점을 맞췄다.
특히 골프볼 표면 전체에 극도로 얇고 균일한 코팅 두께를 구현하는 마이크로코팅 기술은 최종 코팅 공정에서 페인트가 딤플 하단에 고이는 현상을 없앴다.
어느 딤플에서도 동일한 코팅 품질을 유지하는 이 기술 덕분에 최적화된 탄도와 일정한 비거리를 보장하고 좌우 편차 감소 효과를 더했다. 바람이 있는 환경에서도 안정적인 볼의 궤적을 제공한다.
2026년형 TP5는부드러운 타구감을 유지하면서도 이전보다 더욱 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 로리 맥길로이와 콜린 모리카와는 이미 새로운 TP5를 투어에서 사용 중이다.
TP5에는 큰 코어를 넣어 임팩트 순간 클럽페이스와의 접촉 시간을 줄이고 에너지 전달 효율을 높여, 풀스윙 시 더 빠른 볼 스피드를 만들어낸다.
TP5x는 테일러메이드 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현하도록 설계된 모델이다. 새로운 소재를 적용한 맨틀 레이어 구조를 통해 풀스윙 시 더욱 빠른 볼 스피드를 제공하며, 안정적인 탄도를 구현한다.
