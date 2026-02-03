성공적 LPGA 데뷔 황유민, 세계랭킹 28위로 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

성공적 LPGA 데뷔 황유민, 세계랭킹 28위로 상승

권훈 기자
입력 2026-02-03 08:07
수정 2026-02-03 08:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
데뷔전을 성공적으로 치르고 세계랭킹 28위로 오른 황유민.
데뷔전을 성공적으로 치르고 세계랭킹 28위로 오른 황유민.


미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막전에서 성공적인 데뷔전을 치른 황유민이 여자 골프 세계 랭킹도 껑충 뛰었다.

황유민은 3일 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 지난주 32위보다 4계단 오른 28위가 됐다.

황유민은 2일 미국 플로리다주 올랜도에서 끝난 LPGA 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)에서 최종 합계 5언더파 211타로 공동 5위를 차지했다.

지난해 10월 초청 선수로 출전했던 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 우승, 올해 LPGA 투어에 진출한 황유민은 이번 대회가 LPGA투어 회원으로 치른 데뷔전이었다.

황유민이 세계랭킹 30위 이내로 진입한 건 처음이다.

힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 준우승한 양희영은 세계 랭킹 79위에서 51위로 크게 올랐다.

이 대회를 제패한 넬리 코르다(미국)는 세계 랭킹 2위를 유지했다.

지노 티띠꾼(태국)은 여전히 1위를 지켰다.

한국 선수로는 9위 김효주, 10위 김세영 2명이 10위 이내에 자리했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

1일 인도네시아 자카르타에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 드림 윈터투어 인도네시아 여자오픈(총상금 60만달러)에서 1위를 차지한 짜라위 분짠(태국)은 359위에서 62계단이 오른 297위가 됐다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
황유민의 LPGA투어 회원 데뷔전 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로