코르다, 앉아서 LPGA 개막전 우승...양희영, 아쉬운 준우승

이미지 확대 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 우승한 넬리 코르다가 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 우승한 넬리 코르다가 트로피를 들고 기뻐하고 있다.

이미지 확대 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 아쉽게 준우승한 양희영. 닫기 이미지 확대 보기 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 아쉽게 준우승한 양희영.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

넬리 코르다(미국)가 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 개막전에서 우승했다.코르다는 2일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6천624야드)에서 끝난 LPGA 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)에서 최종 합계 13언더파 203타로 정상에 올랐다. 우승 상금은 31만5000달러.이번 대회는 이날 열리려던 4라운드가 강풍과 추위 등 악천후 탓에 취소되면서 72홀이 아닌 54홀 성적으로 우승자를 결정했다.전날 3라운드를 선두로 마쳤던 코르다는 코스에 나가지 않고 클럽 하우스에서 대기하다가 우승 확정 소식을 들었다.코르다는 2024년 11월 디안니카 제패 이후 1년 3개월 만에 LPGA투어 우승 트로피를 보탰다. 통산 16번째 우승이다.2024년 7승이나 올렸지만 지난해 단 한번도 우승하지 못해 세계랭킹 1위 자리를 지노 티띠꾼(태국)에 내줘야 했던 코르다는 왕좌 탈환에 시동을 걸었다.지난 2021년 코르다의 언니 제시카가 이 대회에서 우승했던터라 ‘동일 대회 자매 우승’이라는 진기록도 탄생했다.코르다는 “시즌 첫 대회는 비시즌에 준비한 것들을 실험하면서도 우승을 노려야 하기 때문에 항상 어렵다”며 “하지만 이번 대회에서 좋은 경기력을 보여 기쁘다”고 소감을 밝혔다.3라운드 합계 10언더파 206타를 적어내 준우승한 양희영은 4라운드 취소가 가장 아쉽게 됐다.전날 3라운드를 다 마치지 못해 현지 시간 이른 아침에 3라운드 잔여 2개 홀을 치른 뒤 4라운드에서 역전을 기대했던 양희영은 3타차 2위라는 결과를 받아 들여야 했다.양희영은 3라운드 잔여 2개 홀에서 티수를 줄이지 못했지만, 3타는 최종 라운드에서 얼마든지 뒤집을 수 있는 격차다.양희영은 “4라운드를 다 치르지 못해 아쉽지만, 비시즌 준비를 잘했다는 점을 확인할 수 있었다“며 ”3라운드 잔여 경기 2개홀에서 타수를 줄이지 못했는데 이런 코스 컨디션에서는 파를 지킨 것도 나쁘지 않은 결과“라고 말했다.황유민은 공동 5위(5언더파 211타)로 성공적인 데뷔전이라는 평가를 받기에 충분했다.작년 초청 선수로 출전한 LPGA투어 롯데 챔피언십에서 깜짝 우승해 올해 LPGA투어에 진출한 황유민은 최근 2년 동안 LPGA투어 대회에서 우승한 선수만 출전한 ‘왕중왕전’ 성격의 이 대회에서 신인답지 않은 경기력과 배짱을 선보였다.다만 황유민은 이날 3라운드 잔여 경기 2개홀에서 3타를 잃는 바람에 순위가 하락한 게 아쉬웠다.그는 17번 홀(파3)에서 트리플보기를 써냈다.지난해 이 대회 우승자 김아림은 이소미, 유해란 등과 함께 공동 9위(3언더파 213타)로 대회를 마무리했다.선수들과 함께 경기를 치르되 변형 스테이블포드 방식으로 순위를 가린 유명 인사 부문에서는 테니스 선수 출신 마디 피시(미국)가 126점으로 우승했다.