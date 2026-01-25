대중골프장협회, 지난해 20억5700만원 기부

이미지 확대 전남 무안컨트리클럽 이웃사랑 성금 기탁삭, 한국대중골프장협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 전남 무안컨트리클럽 이웃사랑 성금 기탁삭, 한국대중골프장협회 제공.

사단법인 한국대중골프장협회는 지난해 ‘우리 모두 다 함께’ 사회공헌 활동을 통해 모듀 20억5700만원을 지역 사회에 기부했다고 25일 밝혔다.이는 한국대중골프장협회와 회원사들이 지난해 경북·의성 지역 산불 피해 지역 돕기 성금과 지역 청소년 대상 장학금, 범죄 예방 사업 후원, 독립 유공자 후손 지원, 주니어 선수 육성 등에 내놓은 금액이다.한국대중골프장협회 우정석 회장은 “대중골프장업계는 지역 사회와 상생하는 책임 있는 경영을 중요한 가치로 삼고 있다”며 “앞으로도 협회와 회원사들은 어려운 이웃과 지역 사회를 위한 다양한 사회 공헌 활동을 실천하겠다”고 말했다.