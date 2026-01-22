타이틀리스트, 2026년형 투어소프트와 벨로시티 골프볼 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

타이틀리스트, 2026년형 투어소프트와 벨로시티 골프볼 출시

권훈 기자
입력 2026-01-22 14:24
수정 2026-01-22 14:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
타이틀리스트 벨로시티(왼쪽)와 투어소프트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
타이틀리스트 벨로시티(왼쪽)와 투어소프트 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트는 2026년형 ‘투어 소프트’와 ‘벨로시티’ 골프볼을 시장에 내놨다고 22일 밝혔다.

새로운 투어 소프트는 코어부터 커버까지 전면 재설계를 통해 더 긴 비거리와 향상된 컨트롤, 매우 부드러운 타구감을 선사한다.

비거리, 타구감, 스핀이 조화를 이뤄 티에서 그린에 이르는 과정에서 고른 성능을 원하는 골퍼에게 적합하다.

커버가 더 부드럽고 두꺼워졌으며 코어 크기는 조금 줄여 부드러운 타구감과 낮은 롱게임 스핀을 구현했다.

이 설계를 바탕으로 아이언샷에서 더 높은 탄도와 가파른 볼 착륙 각도를 만들어내 그린 적중률을 높였다.

신형 벨로시티는 비거리 향상, 낮은 롱게임 스핀, 날카로운 볼 비행, 안정적인 그린사이드 스핀을 제공하도록 설계됐다.새로운 커버와 더 부드러워진 코어 배합이 비결이다.

비거리를 최우선으로 고려하는 골퍼들에게 추천하는 골프볼로 내구성도 뛰어나다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

투어 소프트는 화이트와 옵틱 옐로우 2가지, 벨로시티는 화이트, 오렌지, 그린 등 3가지 색상으로 나온다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
새로운 투어 소프트의 비거리와 컨트롤 향상 방법은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로