캘러웨이골프, 3가지 소재 통합 페이스 퀀텀 시리즈 출시

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아는 출시하는 ‘퀀텀(Quantum)’ 시리즈 드라이버 5종. 티타늄과 폴리 메시, 카본을 결합해 만든 새로운 통합 페이스 ‘트라이 포스 페이스’ 기술이 최초로 적용됐다. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이골프 코리아는 출시하는 ‘퀀텀(Quantum)’ 시리즈 드라이버 5종. 티타늄과 폴리 메시, 카본을 결합해 만든 새로운 통합 페이스 ‘트라이 포스 페이스’ 기술이 최초로 적용됐다. 캘러웨이골프 코리아 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캘러웨이골프 코리아는 티타늄과 카본 장점을 합친 ‘트라이 포스 페이스’를 적용한 ‘퀀텀(Quantum)’ 시리즈 골프 클럽을 한국 시장에 가장 먼저 출시한다고 22일 밝혔다. 한국을 제외한 다른 나라에서는 다음 달에 출시될 예정이다.‘트라이 포스 페이스’는 티타늄과 폴리 메시, 카본을 결합해 만든 새로운 통합 페이스 기술이다.티타늄은 빠른 볼 스피드를 만들어내고 카본은 임팩트 순간 더 큰 탄성과 반발력을 제공한다.폴리 메시는 두 소재를 안정적으로 결합하며 강성과 에너지 전달 효율을 높이는 역할을 한다.이 세 가지 소재를 결합한 해당 기술은 더 빠른 볼 스피드와 볼 비행 에너지를 더 오래 유지해 캐리와 런을 포함한 총 비거리를 늘려준다.비거리뿐 아니라 미스샷에도 흔들리지 않는 관용성, 안정적인 스핀과 탄도를 보장한다.또 자신감을 높여주는 타구감과 타구음까지 향상됐다.퀀텀 시리즈는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언으로 구성된다.특히 드라이버는 ‘퀀텀 맥스’, ‘퀀텀 맥스 D’, ‘퀀텀 맥스 패스트’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드’, ‘퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스’ 등 5가지 라인업을 갖춰 골퍼의 취향과 스윙 특성에 따라 선택할 수 있다.