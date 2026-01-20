김시우, 세계 랭킹 42위…한국 선수 중 최고

방금 들어온 뉴스

김시우, 세계 랭킹 42위…한국 선수 중 최고

권훈 기자
입력 2026-01-20 09:40
수정 2026-01-20 09:40
한국 선수 가운데 세계랭킹이 가장 높은 김시우.
한국 선수 가운데 세계랭킹이 가장 높은 김시우.


김시우가 한국 선수 가운데 세계 랭킹이 가장 높은 선수가 됐다.

그는 19일 발표된 남자 골프 세계 랭킹에서 지난주 46위보다 4계단 오른 42위에 자리 잡았다.

지난주 44위였던 임성재가 48위로 내려가면서 김시우가 한국 선수 ‘넘버원’이 됐다.

김시우는 19일 미국 하와이주에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 소니오픈에서 공동 11위를 차지한 덕분에 세계 랭킹이 올랐다. 임성재는 소니오픈에 불참했다.

이번 주 100위 내 한국 선수는 김시우와 임성재 2명이다. 안병훈이 105위, 김주형 109위, 김성현 150위 순이다.

스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 1∼3위를 지키는 등 상위권 변화는 없다.

소니오픈에서 우승한 크리스 고터럽(미국)은 28위에서 17위로 뛰었다.

DP 월드투어 두바이 인터내셔널에서 우승한 나초 엘비라(스페인)는 190위에서 118위로 크게 상승했다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로