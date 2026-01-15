8130억원 돈잔치 PGA투어…내일 개막전에 김시우 출격

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

8130억원 돈잔치 PGA투어…내일 개막전에 김시우 출격

권훈 기자
입력 2026-01-15 00:52
수정 2026-01-15 00:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

소니오픈, 하와이서 나흘간 열려
김, 2023년 정상… 우승 후보 7위
한국 김주형·김성현·이승택 참가

8130억원의 상금을 놓고 세계 최고의 골프 선수들이 기량을 겨루는 미국프로골프(PGA)투어 2026 시즌이 16일(한국시간) 막을 올린다.

개막전은 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이 CC(파70)에서 나흘 동안 열리는 소니오픈(총상금 910만 달러)이다.

올해 PGA투어 대회는 소니오픈부터 4억 5000만 달러(약 6661억원)가 걸린 정규시즌 36차례, 1억 달러(약 1478억원)를 나눠주는 플레이오프 3차례 등 38차례 열린다.

이미지 확대
김시우
김시우


한국 선수로는 임성재, 김시우, 김주형, 김성현, 이경훈, 그리고 이번에 새로 발을 딛는 이승택 등이 이번 시즌 PGA투어에서 활동한다.

이번 소니오픈에는 김시우, 김주형, 김성현, 이승택이 나선다.

김시우는 2023년 소니오픈에서 정상에 오르면서 자신감을 되찾은 좋은 추억이 있다. PGA투어는 김시우를 우승 후보 7위로 꼽았다.

작년에 부진했던 김주형과 김성현은 시즌 초반부터 힘을 내야 한다. 데뷔전을 치르는 이승택이 어떤 성적표를 받아들지도 관심사다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

세계랭킹 5위 러셀 헨리, J.J. 스펀, 벤 그리핀(이상 미국), 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 그리고 2022년 소니오픈 챔피언인 마쓰야마 히데키(일본)등이 우승 후보로 거론된다.
권훈 전문기자
2026-01-15 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 PGA투어 시즌의 총 상금 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로